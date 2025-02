コパ・デル・レイ準決勝の組み合わせが決定…久保建英擁するレアル・ソシエダはレアル・マドリードと激突

コパ・デル・レイ準決勝の組み合わせ抽選会が12日に行われ、対戦カードが決定した。



今季のコパ・デル・レイは、日本代表MF久保建英が所属するレアル・ソシエダに加え、レアル・マドリード、バルセロナ、アトレティコ・マドリードの4チームがベスト4に進出。ホーム&アウェイ方式でファイナリストの座を争う。



抽選の結果、レアル・ソシエダはレアル・マドリードと対戦し、初戦をホームで迎えることに。もう一方の対戦カードは、バルセロナとアトレティコ・マドリードとなり、バルセロナが初戦をホームで行うことになった。



なお、ファーストレグは2月25-26日に、セカンドレグは4月1-2日に行われる。



■準決勝1stレグ

▼2月25-26日

レアル・ソシエダ vs レアル・マドリード

バルセロナ vs アトレティコ・マドリード



■準決勝2ndレグ

▼4月1-2日

レアル・マドリード vs レアル・ソシエダ

アトレティコ・マドリード vs バルセロナ