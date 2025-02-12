¡ÖµìÀ«¤ÎÄÌ¾Î»ÈÍÑ¤ÎÈÏ°Ï¤ò³ÈÂç¤·¤ÆÂÐ±þ¤¹¤Ù¤¡×¹â»ÔÁáÉÄ»á¤é¤«¤é¼çÄ¥¤â¡¡ÁªÂòÅªÉ×ÉØÊÌÀ«À©ÅÙ¤á¤°¤ëËÜ³ÊµÄÏÀ¤ò¼«Ì±ÅÞ¤¬³«»Ï
¡ÖÁªÂòÅªÉ×ÉØÊÌÀ«À©ÅÙ¡×¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¡¢¼«Ì±ÅÞ¤¬ËÜ³ÊÅª¤ÊµÄÏÀ¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¤¤ç¤¦³«¤«¤ì¤¿¥ï¡¼¥¥ó¥°¥Á¡¼¥à¤Î²ñ¹ç¤Ë¤Ï¤ª¤è¤½50¿Í¤¬½ÐÀÊ¤·¡¢Æ³Æþ¤Ë»¿À®¤¹¤ë°Õ¸«¤Î°ìÊý¤Ç¡¢¹â»ÔÁ°·ÐºÑ°ÂÁ´ÊÝ¾ãÃ´ÅöÂç¿Ã¤é¡È¿µ½ÅÇÉ¡É¤ÎµÄ°÷¤é¤«¤é¡¢¡ÖµìÀ«¡×¤òÄÌ¾Î¤È¤·¤Æ»È¤¨¤ëÈÏ°Ï¤ò³ÈÂç¤·¤ÆÂÐ±þ¤¹¤Ù¤¤È¤Î¼çÄ¥¤â½Ð¤Þ¤·¤¿¡£
½ªÎ»¸å¡¢¥ï¡¼¥¥ó¥°¥Á¡¼¥à¤Î°©ÂôºÂÄ¹¤Ï¡Ö¹²¤Æ¤Æ·ëÏÀ¤ò½Ð¤¹À³Ê¤Î¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢½µ1²ó¤Î¥Ú¡¼¥¹¤ÇµÄÏÀ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£¸å¤Ï¡¢Æ³Æþ¤·¤¿¾ì¹ç¤Î»Ò¤É¤â¤Ø¤Î±Æ¶Á¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÀÅÀ¤òÀ°Íý¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¤¬¡¢ÅÞÆâ¤Ë»¿ÈÝ¤¬±²´¬¤¯¤Ê¤«¡¢ÀèÁ÷¤ê¤»¤º·ëÏÀ¤ò½Ð¤»¤ë¤Î¤«¤¬¾ÇÅÀ¤Ç¤¹¡£