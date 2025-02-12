¡Ö¥Á¡¼¥à¤¬½õ¤«¤ë¤³¤È¤ò¼«Ê¬¤Ï¤Ç¤¤ë¤È»×¤¦¡×¡£²£ÉÍFM¥È¥Ã¥×¾º³Ê¤ÎFWÀõÅÄÂçæÆ¤ÏU-17ÆüËÜÂåÉ½¤ò¹¶¼é¤Ç°ú¤ÃÄ¥¤ë
¡¡ºòÇ¯12·î¤Ë¡¢2025¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¤Î²£ÉÍFM¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¾º³Ê¤¬·èÄê¡£º£Ç¯¡¢²£ÉÍFM¤Î¥¥ã¥ó¥×¤â·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¿17ºÐFWÀõÅÄÂçæÆ¤Ï¡¢U-17ÆüËÜÂåÉ½¤Î¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤±óÀ¬(2·î12Æü¡Á2·î24Æü)¤Ø¸þ¤±¤Æ¡Ö1»î¹ç1ÅÀ°Ê¾å¤Ï¼è¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤¢¤È¤Ï¤Û¤ó¤È¤Ë¥Á¡¼¥à¤È¤·¤ÆÁ´»î¹ç¾¡¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¼«Ê¬¤ÎÌò³ä¤ò¤·¤Ã¤«¤ê²Ì¤¿¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀõÅÄ¤Ï2008Ç¯¤ÎÁáÀ¸¤Þ¤ì¡£¹â¹»1Ç¯À¸¤ÎÅÓÃæ¤«¤éFW¤òÌ³¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢ºòÇ¯¤Ï²£ÉÍFM¥æ¡¼¥¹¡¢Ç¯ÂåÊÌÆüËÜÂåÉ½¤Ç¤âÆÀÅÀ¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¿¡£ºòÇ¯10·î¤ÎU17¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×Í½Áª¤Ç¤Ï¥Í¥Ñ¡¼¥ë¤È¤Î½éÀï¤Ç¥Ï¥Ã¥È¥È¥ê¥Ã¥¯¡£Â³¤¯¥â¥ó¥´¥ëÀï¡¢¥«¥¿¡¼¥ëÀï¤Ç¤â¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎËÜÂç²ñ¿Ê½Ð¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤·¤¿¡£
¡¡¥´¡¼¥ëÁ°¤Ç¤Î¼Á¤Î¸þ¾å¤È¤È¤â¤ËÆùÂÎ¶¯²½¤ò°Õ¼±¤·¡¢²£ÉÍFM¥æ¡¼¥¹²ÃÆþ¤«¤é10kg¤â¤ÎÁýÎÌ¡£U-17ÆüËÜÂåÉ½¤Ç¤ÏÁ°Àþ¤Îµ¯ÅÀ¤È¤·¤Æ¤Î´üÂÔ¤âÂç¤¤¤¡£12Æü¤Î6ÂÐ6+2¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ç¤âÁ°Àþ¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò¼ý¤á¤ëÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Ä¤Ä¡¢ FWµÈÅÄÌ«³¤(¼¯Åç¥æ¡¼¥¹)¤È¤Î¥³¥ó¥Ó¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤ë¤Ê¤ÉÂ¸ºß´¶¤Î¤¢¤ëÆ°¤¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡±Ô¤¤Æ°¤½Ð¤·¤Ê¤É¤«¤é¥´¡¼¥ë¤òÃ¥¤¦¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤Ï¥´¡¼¥ëÁ°¤Ç¤Î¥³¥ó¥Ó¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤ò½Å»ë¡£¡Ö¤½¤³¤Ï¾ï¤ËÆüº¢¤«¤éÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¥´¡¼¥ëÁ°¤Ï¤Û¤ó¤È¤Ë1¥ß¥ê¤Ç¤â¥º¥ì¤¿¤éÅÀ¤Ï¼è¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ºÙ¤«¤Ê¤È¤³¤í¤â¤·¤Ã¤«¤ê³ÎÇ§¤·¤Æ¡¢¤ä¤Ã¤ÑFW¤Ï¥³¥ó¥Ó¤È¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¡¢¶¨ÎÏ¤·¤ÆÅÀ¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¡£º£²ó¤ÎU-17ÆüËÜÂåÉ½¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤±óÀ¬¤Ç¤è¤êÌ£Êý¤È¤ÎÏ¢·¸¤ò¿¼¤á¡¢¥´¡¼¥ë°Ê³°¤ÎÉôÊ¬¤Ç¤â¥Á¡¼¥à¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÌÜÉ¸¤À¡£
¡¡ÀõÅÄ¤Ï¡ÖÁ°¤Ç¤ÎÈ´¤±½Ð¤·¤È¤«¸¥¿ÈÀ¤È¤«¤Û¤ó¤È¤Ë¥Á¡¼¥à¤¬½õ¤«¤ë¤³¤È¤ò¼«Ê¬¤Ï¤Ç¤¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤½¤³¤ÎÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤¤¡£¼«Ê¬¤¬¤É¤ó¤É¤ó°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡£À¼¤Ç¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥×¥ì¡¼¤Ç¤É¤ó¤É¤ó°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡¢¤Û¤ó¤È¤ËÃ¥¤ï¤ì¤¿¤é¤¹¤°¼è¤êÊÖ¤·¤Æ¡¢Áê¼ê¤Î»þ´Ö¤òºî¤é¤»¤Ê¤¤¤ß¤¿¤¤¤Ê¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò¤·¤¿¤¤¡×¡£U17¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×Í½Áª¤Ç¤ÏÉÔÍ×¤Ê¼ºÅÀ¤â¤¢¤Ã¤¿¤À¤±¤Ë¡¢¹¶·â¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼éÈ÷¤Ç¤â¥Á¡¼¥à¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ë¹Í¤¨¤À¡£
¡¡¹â¹»2Ç¯À¸¤Ç¤ÎACLE½Ð¾ì¡¢²£ÉÍFM¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¾º³Ê¤Ï´üÂÔ¤ÎÉ½¤ì¡£U-17ÆüËÜÂåÉ½¤ÇÃæ¿´Áª¼ê¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢°ì¤Ä¤Î²¸ÊÖ¤·¤Ë¤Ê¤ë¡£¡Ö¥Þ¥ê¥Î¥¹¤ÎÊý¤Ç¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Á¡¼¥à¤Î¤ß¤ó¤Ê¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î³§¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¤³¤ÎÂåÉ½¤Ç·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤Æ¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ç¤¤¤¤·ë²Ì»Ä¤·¤Æ¡¢¤¤¤¤Êó¹ð¤ò¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¡£¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Ç³Ø¤ó¤À¤³¤È¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥Ô¥Ã¥Á¤ÇÉ½¸½¤¹¤ë¤À¤±¤À¡£
¡Ö¥È¥Ã¥×¤Ç¤Ï¥Ü¡¼¥ë¥µ¥¤¥É¤Ë¾ï¤Ë´é½Ð¤·¤¿¤ê¡¢ÅÀ¤ò·è¤áÀÚ¤ë¤È¤³¤í¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢FW¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤â¤¦1²ó¤·¤Ã¤«¤ê³Ø¤Ù¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤³¤Î¥Á¡¼¥à¤Ç¤â¤·¤Ã¤«¤ê½Ð¤·¤Æ¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¡£¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¾º³Ê¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¼þ¤ê¤«¤é¤Î¸«¤é¤ìÊý¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Ö¤¢¤ó¤Þ¤ê¶ÛÄ¥¤»¤º¤Ë¡¢¥È¥Ã¥×¤Ç³Ø¤ó¤Ç¤¤¿¤³¤È¤òÈ¯´ø¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸À¤¤ÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡º£Ç¯4·î¤ÎU17¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¤äÆ±11·î¤ÎU-17¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ï¡¢ÈôÌö¤Ø¤ÎÂç¤¤Ê¥Á¥ã¥ó¥¹¡£¡Ö¤É¤ó¤É¤ó¼«Ê¬¤ÎÎÉ¤µ½Ð¤·¤Æ¡¢Áá¤¯À¤³¦¤Ç±©¤Ð¤¿¤±¤ë¤è¤¦¤ÊÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤¦ÀõÅÄ¤¬¡¢²£ÉÍFM¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Ç¤Î·Ð¸³¤âÎÈ¤ËU-17ÆüËÜÂåÉ½¤ò¾¡Íø¤ØÆ³¤¯¡£
(¼èºà¡¦Ê¸¡¡µÈÅÄÂÀÏº)¡¡
¡¡ÀõÅÄ¤Ï2008Ç¯¤ÎÁáÀ¸¤Þ¤ì¡£¹â¹»1Ç¯À¸¤ÎÅÓÃæ¤«¤éFW¤òÌ³¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢ºòÇ¯¤Ï²£ÉÍFM¥æ¡¼¥¹¡¢Ç¯ÂåÊÌÆüËÜÂåÉ½¤Ç¤âÆÀÅÀ¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¿¡£ºòÇ¯10·î¤ÎU17¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×Í½Áª¤Ç¤Ï¥Í¥Ñ¡¼¥ë¤È¤Î½éÀï¤Ç¥Ï¥Ã¥È¥È¥ê¥Ã¥¯¡£Â³¤¯¥â¥ó¥´¥ëÀï¡¢¥«¥¿¡¼¥ëÀï¤Ç¤â¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎËÜÂç²ñ¿Ê½Ð¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤·¤¿¡£
¡¡±Ô¤¤Æ°¤½Ð¤·¤Ê¤É¤«¤é¥´¡¼¥ë¤òÃ¥¤¦¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤Ï¥´¡¼¥ëÁ°¤Ç¤Î¥³¥ó¥Ó¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤ò½Å»ë¡£¡Ö¤½¤³¤Ï¾ï¤ËÆüº¢¤«¤éÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¥´¡¼¥ëÁ°¤Ï¤Û¤ó¤È¤Ë1¥ß¥ê¤Ç¤â¥º¥ì¤¿¤éÅÀ¤Ï¼è¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ºÙ¤«¤Ê¤È¤³¤í¤â¤·¤Ã¤«¤ê³ÎÇ§¤·¤Æ¡¢¤ä¤Ã¤ÑFW¤Ï¥³¥ó¥Ó¤È¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¡¢¶¨ÎÏ¤·¤ÆÅÀ¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¡£º£²ó¤ÎU-17ÆüËÜÂåÉ½¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤±óÀ¬¤Ç¤è¤êÌ£Êý¤È¤ÎÏ¢·¸¤ò¿¼¤á¡¢¥´¡¼¥ë°Ê³°¤ÎÉôÊ¬¤Ç¤â¥Á¡¼¥à¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÌÜÉ¸¤À¡£
¡¡ÀõÅÄ¤Ï¡ÖÁ°¤Ç¤ÎÈ´¤±½Ð¤·¤È¤«¸¥¿ÈÀ¤È¤«¤Û¤ó¤È¤Ë¥Á¡¼¥à¤¬½õ¤«¤ë¤³¤È¤ò¼«Ê¬¤Ï¤Ç¤¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤½¤³¤ÎÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤¤¡£¼«Ê¬¤¬¤É¤ó¤É¤ó°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡£À¼¤Ç¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥×¥ì¡¼¤Ç¤É¤ó¤É¤ó°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡¢¤Û¤ó¤È¤ËÃ¥¤ï¤ì¤¿¤é¤¹¤°¼è¤êÊÖ¤·¤Æ¡¢Áê¼ê¤Î»þ´Ö¤òºî¤é¤»¤Ê¤¤¤ß¤¿¤¤¤Ê¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò¤·¤¿¤¤¡×¡£U17¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×Í½Áª¤Ç¤ÏÉÔÍ×¤Ê¼ºÅÀ¤â¤¢¤Ã¤¿¤À¤±¤Ë¡¢¹¶·â¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼éÈ÷¤Ç¤â¥Á¡¼¥à¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ë¹Í¤¨¤À¡£
¡¡¹â¹»2Ç¯À¸¤Ç¤ÎACLE½Ð¾ì¡¢²£ÉÍFM¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¾º³Ê¤Ï´üÂÔ¤ÎÉ½¤ì¡£U-17ÆüËÜÂåÉ½¤ÇÃæ¿´Áª¼ê¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢°ì¤Ä¤Î²¸ÊÖ¤·¤Ë¤Ê¤ë¡£¡Ö¥Þ¥ê¥Î¥¹¤ÎÊý¤Ç¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Á¡¼¥à¤Î¤ß¤ó¤Ê¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î³§¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¤³¤ÎÂåÉ½¤Ç·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤Æ¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ç¤¤¤¤·ë²Ì»Ä¤·¤Æ¡¢¤¤¤¤Êó¹ð¤ò¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¡£¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Ç³Ø¤ó¤À¤³¤È¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥Ô¥Ã¥Á¤ÇÉ½¸½¤¹¤ë¤À¤±¤À¡£
¡Ö¥È¥Ã¥×¤Ç¤Ï¥Ü¡¼¥ë¥µ¥¤¥É¤Ë¾ï¤Ë´é½Ð¤·¤¿¤ê¡¢ÅÀ¤ò·è¤áÀÚ¤ë¤È¤³¤í¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢FW¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤â¤¦1²ó¤·¤Ã¤«¤ê³Ø¤Ù¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤³¤Î¥Á¡¼¥à¤Ç¤â¤·¤Ã¤«¤ê½Ð¤·¤Æ¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¡£¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¾º³Ê¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¼þ¤ê¤«¤é¤Î¸«¤é¤ìÊý¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Ö¤¢¤ó¤Þ¤ê¶ÛÄ¥¤»¤º¤Ë¡¢¥È¥Ã¥×¤Ç³Ø¤ó¤Ç¤¤¿¤³¤È¤òÈ¯´ø¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸À¤¤ÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡º£Ç¯4·î¤ÎU17¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¤äÆ±11·î¤ÎU-17¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ï¡¢ÈôÌö¤Ø¤ÎÂç¤¤Ê¥Á¥ã¥ó¥¹¡£¡Ö¤É¤ó¤É¤ó¼«Ê¬¤ÎÎÉ¤µ½Ð¤·¤Æ¡¢Áá¤¯À¤³¦¤Ç±©¤Ð¤¿¤±¤ë¤è¤¦¤ÊÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤¦ÀõÅÄ¤¬¡¢²£ÉÍFM¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Ç¤Î·Ð¸³¤âÎÈ¤ËU-17ÆüËÜÂåÉ½¤ò¾¡Íø¤ØÆ³¤¯¡£
(¼èºà¡¦Ê¸¡¡µÈÅÄÂÀÏº)¡¡