■ 買い予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(3070) ジェリビンズ　 東証グロース
(2459) アウン　　　　 東証スタンダード
(3825) リミックス　　 東証スタンダード
(3778) さくらネット　 東証プライム
(9434) ＳＢ　　　　　 東証プライム

■ 売り予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(5535) ミガロＨＤ　　 東証プライム
(5243) ノート　　　　 東証グロース
(2432) ディーエヌエ　 東証プライム
(254A) ＡＩＦＣＧ　　 東証スタンダード
(3070) ジェリビンズ　 東証グロース


出所：MINKABU PRESS