＜個人投資家の予想＞ 02月12日 22時
■ 買い予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(3070) ジェリビンズ 東証グロース
(2459) アウン 東証スタンダード
(3825) リミックス 東証スタンダード
(3778) さくらネット 東証プライム
(9434) ＳＢ 東証プライム
■ 売り予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(5535) ミガロＨＤ 東証プライム
(5243) ノート 東証グロース
(2432) ディーエヌエ 東証プライム
(254A) ＡＩＦＣＧ 東証スタンダード
(3070) ジェリビンズ 東証グロース
出所：MINKABU PRESS
(銘柄コード) 銘柄 市場
(3070) ジェリビンズ 東証グロース
(2459) アウン 東証スタンダード
(3825) リミックス 東証スタンダード
(3778) さくらネット 東証プライム
(9434) ＳＢ 東証プライム
■ 売り予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(5535) ミガロＨＤ 東証プライム
(5243) ノート 東証グロース
(2432) ディーエヌエ 東証プライム
(254A) ＡＩＦＣＧ 東証スタンダード
(3070) ジェリビンズ 東証グロース
出所：MINKABU PRESS