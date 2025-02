5人組ガールグループ・LE SSERAFIMの楽曲『Good Parts (when the quality is bad but I am)』が、音楽ストリーミングサービス・Spotifyの2月9日付チャートで1億ストリーミングを突破したことが発表されました。

2022年10月リリースの2nd Mini Album『ANTIFRAGILE』に収録されている『Good Parts (when the quality is bad but I am)』。メンバーのSAKURAさん(26)とHUH YUNJINさん(23)が制作に参加しており、“完璧ではない姿も自分の一部として受け入れる”ことを歌った楽曲です。

また、LE SSERAFIMは2月1日付チャートで『CRAZY』と『Sour Grapes』が累積再生数2億回を突破。

上記の3曲を含め、『ANTIFRAGILE』が5億回以上、『Perfect Night』と『FEARLESS』が3億回以上、『UNFORGIVEN (feat. Nile Rodgers)』、『Eve, Psyche & The Bluebeard’s wife』、『EASY』、『Smart』が2億回以上、『Blue Flame』と『Impurities』が1億回以上のストリーミング再生数を記録。通算で12曲が1億回以上を達成する人気となっています。