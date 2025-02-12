¤Ê¤Ç¤·¤³¤È¤âÂÐÀï¤¹¤ë¥¢¥á¥ê¥«½÷»ÒÂåÉ½¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬È¯É½¡ª 4Ì¾¤¬½é¾·½¸¡¢»Ë¾å3ÁÈÌÜ¤Î»ÐËå¤Ç¤Î¾·½¸¤â¡Ú2025 SheBelieves Cup¡Û
¤Ê¤Ç¤·¤³¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤â½Ð¾ì¤¹¤ë2025 SheBelieves Cup¤ËÎ×¤à¥¢¥á¥ê¥«½÷»ÒÂåÉ½¥á¥ó¥Ð¡¼23Ì¾¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
2024Ç¯¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ñ¥ê¡¦¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¥¢¥á¥ê¥«¡£¥¨¥Þ¡¦¥Ø¥¤¥º´ÆÆÄ¤Ï¡¢¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é¤Ï12Ì¾¤¬¾·½¸¤µ¤ì¤ë·Á¤È¤Ê¤ê¡¢¼ç¼´¤ÎMF¥ê¥ó¥¸¡¼¡¦¥Ò¡¼¥×¥¹(µìÀ«¡§¥ê¥ó¥¸¡¼¡¦¥Û¥é¥ó)¤äDF¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥À¥ó¡¢DF¥¨¥ß¥ê¡¼¡¦¥½¥Í¥Ã¥È¤é100¥¥ã¥Ã¥×¤òÄ¶¤¨¤ë¥Ù¥Æ¥é¥ó¤ò¾·½¸¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢4Ì¾¤¬½é¾·½¸¤ò¼õ¤±¡¢DF¥¸¥¼¥ë¡¦¥È¥ó¥×¥½¥ó¡¢FW¥¢¥ê¥Ã¥µ¡¦¥È¥ó¥×¥½¥ó¤Î»ÐËå¤¬¾·½¸¡£Æ±»þ¤Ë¥¢¥á¥ê¥«½÷»ÒÂåÉ½¤Ë¾·½¸¤µ¤ì¤¿»ÐËå¤È¤·¤Æ¤Ï3ÁÈÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢MF¥ê¥ó¥¸¡¼¡¦¥Ò¡¼¥×¥¹¡¢FW¥ê¥ó¡¦¥Ó¥¨¥ó¥É¥í¤Ï¡¢·ëº§¸å¤ÎÀ«¤Ç½é¤á¤Æ»î¹ç¤ËÎ×¤à¤³¤È¤È¤Ê¤ë¡£
º£Åß½÷»Ò¥µ¥Ã¥«¡¼³¦»Ë¾åºÇ¹â³Û¤Î°ÜÀÒ¶â¤Ç¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿DF¥Ê¥ª¥ß¡¦¥®¥ë¥Þ¤â¤Õ¤¯¤é¤Ï¤®¤ÎÉé½ýÃæ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¾·½¸³°¡£FW¥È¥ê¥Ë¥Æ¥£¡¦¥í¥Ã¥É¥Þ¥ó¤é¤â¾·½¸¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¥¢¥á¥ê¥«¤Ï20Æü¤Ë¥³¥í¥ó¥Ó¥¢½÷»ÒÂåÉ½¡¢24Æü¤Ë¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢½÷»ÒÂåÉ½¡¢27Æü¤Ë¤Ê¤Ç¤·¤³¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£º£²óÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¥¢¥á¥ê¥«½÷»ÒÂåÉ½¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
GK
¥¸¥§¡¼¥ó¡¦¥¥ã¥ó¥Ù¥ë(¥Ò¥å¡¼¥¹¥È¥ó¡¦¥À¥Ã¥·¥å)
¥Þ¥ó¥Ç¥£¡¦¥Þ¥¯¥°¥ê¥ó(¥æ¥¿¡¦¥í¥¤¥ä¥ë¥º)
DF
¥Æ¥£¥¨¥Ê¡¦¥Ç¥Ó¥Ã¥É¥½¥ó(NJ/NY¥´¥Ã¥µ¥à FC)
¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥À¥ó(¥Ñ¥ê¡¦¥µ¥ó¥¸¥§¥ë¥Þ¥ó/¥Õ¥é¥ó¥¹)
¥¨¥ß¥ê¡¼¡¦¥Õ¥©¥Ã¥¯¥¹(¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë/¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É)
¥¿¥é¡¦¥Þ¥Ã¥±¥ª¥ó(¥ï¥·¥ó¥È¥ó¡¦¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥È)
¥¸¥§¥Ê¡¦¥Ê¥¤¥¹¥¦¥©¥ó¥¬¡¼(¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë/¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É)
¥¨¥ß¥ê¡¼¡¦¥µ¥à¥º(¥ª¡¼¥é¥ó¥É¡¦¥×¥é¥¤¥É)
¥¨¥ß¥ê¡¼¡¦¥½¥Í¥Ã¥È(NJ/NY¥´¥Ã¥µ¥à FC)
¥¸¥¼¥ë¡¦¥È¥ó¥×¥½¥ó(¥¨¥ó¥¸¥§¥ë¡¦¥·¥Æ¥£FC)
MF
¥³¥ë¥Ó¥ó¡¦¥¢¥ë¥Ð¡¼¥È(¥Ñ¥ê¡¦¥µ¥ó¥¸¥§¥ë¥Þ¥ó/¥Õ¥é¥ó¥¹)
¥µ¥à¡¦¥³¥Õ¥£¡¼(¥Ý¡¼¥È¥é¥ó¥É¡¦¥½¡¼¥ó¥ºFC)
¥ê¥ó¥¸¡¼¡¦¥Ò¡¼¥×¥¹(¥ê¥è¥ó/¥Õ¥é¥ó¥¹)
¥¯¥ì¥¢¡¦¥Ï¥Ã¥È¥ó(¥«¥ó¥¶¥¹¥·¥Æ¥£¡¦¥«¥ì¥ó¥È)
¥¸¥§¥Ç¥£¥ó¡¦¥·¥ç¥¦(¥Î¡¼¥¹¥«¥í¥é¥¤¥Ê¡¦¥«¥ì¥Ã¥¸)
¥ê¥ê¡¼¡¦¥è¥Ï¥Í¥¹(¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹/¥ª¥é¥ó¥À)
FW
¥ê¥ó¡¦¥Ó¥¨¥ó¥É¥í(¥·¥¢¥È¥ë¡¦¥ì¥¤¥óFC)
¥ß¥·¥§¥ë¡¦¥¯¡¼¥Ñ¡¼(¥«¥ó¥¶¥¹¥·¥Æ¥£¡¦¥«¥ì¥ó¥È)
¥«¥¿¥ê¥Ê¡¦¥Þ¥«¥ê¥ª(¥Á¥§¥ë¥·¡¼/¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É)
¥ä¥º¥ß¡¼¥ó¡¦¥é¥¤¥¢¥ó(¥Ò¥å¡¼¥¹¥È¥ó¡¦¥À¥Ã¥·¥å)
¥¨¥Þ¡¦¥·¥¢¡¼¥º(¥ì¡¼¥·¥ó¥°¡¦¥ë¥¤¥ô¥£¥ëFC)
¥¢¥ê¡¼¡¦¥»¥ó¥È¥Ê¡¼(¥æ¥¿¡¦¥í¥¤¥ä¥ë¥º)
¥¢¥ê¥Ã¥µ¡¦¥È¥ó¥×¥½¥ó(¥¨¥ó¥¸¥§¥ë¡¦¥·¥Æ¥£FC)
CL¡õEL¤òÆÈÀêÀ¸Ãæ·Ñ¡ª
WOWOW¤Î·î³Û²ÃÆþ¤Ê¤é
CL¡¦EL¤Ë²Ã¤¨WOWOW¤ÎÁ´¥¸¥ã¥ó¥ë¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡ª
¡ä¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é
2024Ç¯¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ñ¥ê¡¦¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¥¢¥á¥ê¥«¡£¥¨¥Þ¡¦¥Ø¥¤¥º´ÆÆÄ¤Ï¡¢¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é¤Ï12Ì¾¤¬¾·½¸¤µ¤ì¤ë·Á¤È¤Ê¤ê¡¢¼ç¼´¤ÎMF¥ê¥ó¥¸¡¼¡¦¥Ò¡¼¥×¥¹(µìÀ«¡§¥ê¥ó¥¸¡¼¡¦¥Û¥é¥ó)¤äDF¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥À¥ó¡¢DF¥¨¥ß¥ê¡¼¡¦¥½¥Í¥Ã¥È¤é100¥¥ã¥Ã¥×¤òÄ¶¤¨¤ë¥Ù¥Æ¥é¥ó¤ò¾·½¸¤·¤¿¡£
º£Åß½÷»Ò¥µ¥Ã¥«¡¼³¦»Ë¾åºÇ¹â³Û¤Î°ÜÀÒ¶â¤Ç¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿DF¥Ê¥ª¥ß¡¦¥®¥ë¥Þ¤â¤Õ¤¯¤é¤Ï¤®¤ÎÉé½ýÃæ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¾·½¸³°¡£FW¥È¥ê¥Ë¥Æ¥£¡¦¥í¥Ã¥É¥Þ¥ó¤é¤â¾·½¸¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¥¢¥á¥ê¥«¤Ï20Æü¤Ë¥³¥í¥ó¥Ó¥¢½÷»ÒÂåÉ½¡¢24Æü¤Ë¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢½÷»ÒÂåÉ½¡¢27Æü¤Ë¤Ê¤Ç¤·¤³¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£º£²óÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¥¢¥á¥ê¥«½÷»ÒÂåÉ½¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¢¡¥¢¥á¥ê¥«½÷»ÒÂåÉ½¥á¥ó¥Ð¡¼
GK
¥¸¥§¡¼¥ó¡¦¥¥ã¥ó¥Ù¥ë(¥Ò¥å¡¼¥¹¥È¥ó¡¦¥À¥Ã¥·¥å)
¥Þ¥ó¥Ç¥£¡¦¥Þ¥¯¥°¥ê¥ó(¥æ¥¿¡¦¥í¥¤¥ä¥ë¥º)
DF
¥Æ¥£¥¨¥Ê¡¦¥Ç¥Ó¥Ã¥É¥½¥ó(NJ/NY¥´¥Ã¥µ¥à FC)
¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥À¥ó(¥Ñ¥ê¡¦¥µ¥ó¥¸¥§¥ë¥Þ¥ó/¥Õ¥é¥ó¥¹)
¥¨¥ß¥ê¡¼¡¦¥Õ¥©¥Ã¥¯¥¹(¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë/¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É)
¥¿¥é¡¦¥Þ¥Ã¥±¥ª¥ó(¥ï¥·¥ó¥È¥ó¡¦¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥È)
¥¸¥§¥Ê¡¦¥Ê¥¤¥¹¥¦¥©¥ó¥¬¡¼(¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë/¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É)
¥¨¥ß¥ê¡¼¡¦¥µ¥à¥º(¥ª¡¼¥é¥ó¥É¡¦¥×¥é¥¤¥É)
¥¨¥ß¥ê¡¼¡¦¥½¥Í¥Ã¥È(NJ/NY¥´¥Ã¥µ¥à FC)
¥¸¥¼¥ë¡¦¥È¥ó¥×¥½¥ó(¥¨¥ó¥¸¥§¥ë¡¦¥·¥Æ¥£FC)
MF
¥³¥ë¥Ó¥ó¡¦¥¢¥ë¥Ð¡¼¥È(¥Ñ¥ê¡¦¥µ¥ó¥¸¥§¥ë¥Þ¥ó/¥Õ¥é¥ó¥¹)
¥µ¥à¡¦¥³¥Õ¥£¡¼(¥Ý¡¼¥È¥é¥ó¥É¡¦¥½¡¼¥ó¥ºFC)
¥ê¥ó¥¸¡¼¡¦¥Ò¡¼¥×¥¹(¥ê¥è¥ó/¥Õ¥é¥ó¥¹)
¥¯¥ì¥¢¡¦¥Ï¥Ã¥È¥ó(¥«¥ó¥¶¥¹¥·¥Æ¥£¡¦¥«¥ì¥ó¥È)
¥¸¥§¥Ç¥£¥ó¡¦¥·¥ç¥¦(¥Î¡¼¥¹¥«¥í¥é¥¤¥Ê¡¦¥«¥ì¥Ã¥¸)
¥ê¥ê¡¼¡¦¥è¥Ï¥Í¥¹(¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹/¥ª¥é¥ó¥À)
FW
¥ê¥ó¡¦¥Ó¥¨¥ó¥É¥í(¥·¥¢¥È¥ë¡¦¥ì¥¤¥óFC)
¥ß¥·¥§¥ë¡¦¥¯¡¼¥Ñ¡¼(¥«¥ó¥¶¥¹¥·¥Æ¥£¡¦¥«¥ì¥ó¥È)
¥«¥¿¥ê¥Ê¡¦¥Þ¥«¥ê¥ª(¥Á¥§¥ë¥·¡¼/¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É)
¥ä¥º¥ß¡¼¥ó¡¦¥é¥¤¥¢¥ó(¥Ò¥å¡¼¥¹¥È¥ó¡¦¥À¥Ã¥·¥å)
¥¨¥Þ¡¦¥·¥¢¡¼¥º(¥ì¡¼¥·¥ó¥°¡¦¥ë¥¤¥ô¥£¥ëFC)
¥¢¥ê¡¼¡¦¥»¥ó¥È¥Ê¡¼(¥æ¥¿¡¦¥í¥¤¥ä¥ë¥º)
¥¢¥ê¥Ã¥µ¡¦¥È¥ó¥×¥½¥ó(¥¨¥ó¥¸¥§¥ë¡¦¥·¥Æ¥£FC)
CL¡õEL¤òÆÈÀêÀ¸Ãæ·Ñ¡ª
WOWOW¤Î·î³Û²ÃÆþ¤Ê¤é
CL¡¦EL¤Ë²Ã¤¨WOWOW¤ÎÁ´¥¸¥ã¥ó¥ë¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡ª
¡ä¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é