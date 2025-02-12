22:30
米消費者物価指数（CPI）（1月）
予想　0.3%　前回　0.4%（前月比)　
予想　2.9%　前回　2.9%（前年比)
予想　0.3%　前回　0.2%（食品・エネルギー除くコア・前月比)　
予想　3.1%　前回　3.2%（食品・エネルギー除くコア・前年比)

時刻未定
ドイツ経常収支（12月）
予想　N/A　前回　241.0億ユーロ

13日
0:00　
パウエルFRB議長、下院金融委員会で半期に1度の議会証言
グリーン英中銀委員、講演

0:30　
米週間石油在庫統計

2:00　
ボスティック・アトランタ連銀総裁、経済見通しについて講演（質疑応答あり）
ナーゲル独連銀総裁、公的通貨金融機関フォーラム（OMFIF）で講演

3:00　
米10年債入札（420億ドル）

3:30　
カナダ中銀議事録（1月29日開催分）

5:10　
ウィリスNZ財務相、イベント講演

7:05　
ウォラーFRB理事、ステーブルコインについて講演（質疑応答あり）

OPEC月報


※予定は変更されることがあります。