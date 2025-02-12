ＮＹ市場 この後のイベント ＮＹ市場 この後のイベント

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22:30

米消費者物価指数（CPI）（1月）

予想 0.3% 前回 0.4%（前月比)

予想 2.9% 前回 2.9%（前年比)

予想 0.3% 前回 0.2%（食品・エネルギー除くコア・前月比)

予想 3.1% 前回 3.2%（食品・エネルギー除くコア・前年比)



時刻未定

ドイツ経常収支（12月）

予想 N/A 前回 241.0億ユーロ



13日

0:00

パウエルFRB議長、下院金融委員会で半期に1度の議会証言

グリーン英中銀委員、講演



0:30

米週間石油在庫統計



2:00

ボスティック・アトランタ連銀総裁、経済見通しについて講演（質疑応答あり）

ナーゲル独連銀総裁、公的通貨金融機関フォーラム（OMFIF）で講演



3:00

米10年債入札（420億ドル）



3:30

カナダ中銀議事録（1月29日開催分）



5:10

ウィリスNZ財務相、イベント講演



7:05

ウォラーFRB理事、ステーブルコインについて講演（質疑応答あり）



OPEC月報





※予定は変更されることがあります。

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