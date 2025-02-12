ＮＹ市場 この後のイベント
22:30
米消費者物価指数（CPI）（1月）
予想 0.3% 前回 0.4%（前月比)
予想 2.9% 前回 2.9%（前年比)
予想 0.3% 前回 0.2%（食品・エネルギー除くコア・前月比)
予想 3.1% 前回 3.2%（食品・エネルギー除くコア・前年比)
時刻未定
ドイツ経常収支（12月）
予想 N/A 前回 241.0億ユーロ
13日
0:00
パウエルFRB議長、下院金融委員会で半期に1度の議会証言
グリーン英中銀委員、講演
0:30
米週間石油在庫統計
2:00
ボスティック・アトランタ連銀総裁、経済見通しについて講演（質疑応答あり）
ナーゲル独連銀総裁、公的通貨金融機関フォーラム（OMFIF）で講演
3:00
米10年債入札（420億ドル）
3:30
カナダ中銀議事録（1月29日開催分）
5:10
ウィリスNZ財務相、イベント講演
7:05
ウォラーFRB理事、ステーブルコインについて講演（質疑応答あり）
OPEC月報
※予定は変更されることがあります。
米消費者物価指数（CPI）（1月）
予想 0.3% 前回 0.4%（前月比)
予想 2.9% 前回 2.9%（前年比)
予想 0.3% 前回 0.2%（食品・エネルギー除くコア・前月比)
予想 3.1% 前回 3.2%（食品・エネルギー除くコア・前年比)
時刻未定
ドイツ経常収支（12月）
予想 N/A 前回 241.0億ユーロ
13日
0:00
パウエルFRB議長、下院金融委員会で半期に1度の議会証言
グリーン英中銀委員、講演
0:30
米週間石油在庫統計
2:00
ボスティック・アトランタ連銀総裁、経済見通しについて講演（質疑応答あり）
ナーゲル独連銀総裁、公的通貨金融機関フォーラム（OMFIF）で講演
3:00
米10年債入札（420億ドル）
3:30
カナダ中銀議事録（1月29日開催分）
5:10
ウィリスNZ財務相、イベント講演
7:05
ウォラーFRB理事、ステーブルコインについて講演（質疑応答あり）
OPEC月報
※予定は変更されることがあります。