¥Î¥ó¥¹¥¿ÀÐÅÄ¤¬Ê¬ÀÏ¡¡M-1½àV¥³¥ó¥Ó¤òÂçÊ¬ÀÏ¡ª¥Í¥¿¤ÎÀâÆÀÎÏ¤ò¹â¤á¤ë¤¢¤ë¹ÔÆ°¡¢NSC¼ø¶È¤Ç¤Ï¥À¥á½Ð¤·
¡¡ºòÇ¯¤ÎM-1¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ç½àÍ¥¾¡¤Î¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¥£¥º¡×¤¬11ÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡Ö¾Ú¸À¼Ô¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¡¥¢¥ó¥¿¥¦¥©¥Ã¥Á¥Þ¥ó¡ª¡×¡Ê²ÐÍË¸å11¡¦45¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£M-1¤Ç¿³ºº°÷¤òÌ³¤á¤¿¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖNON¡¡STYLE¡×ÀÐÅÄÌÀ¡Ê44¡Ë¤¬¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¥£¥º¤ÎÌ¡ºÍ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£
¡¡VTR½Ð±é¤·¤¿ÀÐÅÄ¤Ï¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¥£¥º¤¬ÂçÌö¿Ê¤·¤¿M¡Ý1¤Ç¿³ºº°÷¤òÌ³¤á¤¿¡£¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¡ÖÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÉ¾²Á¡£¡Ö¥·¥¹¥Æ¥Þ¥Á¥Ã¥¯¤Ê¥Í¥¿¤ä¤³¤³¤Ç¾Ð¤¤¤¬µ¯¤¤Þ¤¹¤è¤Ã¤Æ¤¤¤¦Ê¬¤«¤ê¤ä¤¹¥Í¥¿¤¬M¡Ý1¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂ¿¤«¤Ã¤¿¡£¡Ê¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¥£¥º¤Î¡ËÌýÃÇ¤·¤Æ¤¿¤È¤¤Ë¥Ñ¥ó¥Á¥é¥¤¥óÍè¤ë¤Î¤Ï¿·Á¯¤Ç¤·¤¿¡£¥é¥¤¥Ö´¶¤¬¥¨¥°¤«¤Ã¤¿¡£Ç®ÎÌ¤¬À¨¤«¤Ã¤¿¡£¥Ï¥Ã¤È¤µ¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤Í¡¢¤½¤¦¤½¤¦¤ª¾Ð¤¤¡¢¤³¤ì¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£¤¤¤Ä¤ª¤â¤í¤¤¤«Ê¬¤«¤é¤ó¤Ã¤Æ¤¤¤¦µ¤¤Å¤«¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ù¤¿Ë«¤á¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡NSC¤Ç¹Ö»Õ¤âÌ³¤á¤ëÀÐÅÄ¤Ï¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¥£¥º¤ÎÌ¡ºÍ¤Î¿·¤·¤µ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â»ØÅ¦¡£¡ÖÄÁ¤·¤¤¥¹¥¿¥ó¥¹¤Ç¡¢2¿Í¤È¤â¾Ð¤¤¤ò¼è¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤Å¤è¡¢¥¹¥¿¥ó¥¹¤È¤·¤Æ¡×¤È¸ì¤ê¡¢¡Ö»û²È¤Ï¥¨¡¼¥¹¤ËÊª»ö¤ò¶µ¤¨¤ë¡¢¥¨¡¼¥¹¤Ï¥¨¡¼¥¹¤Ç²¶¤ò¤À¤Þ¤·¤Æ¤ë¤ä¤í¤Ã¤Æ¡£¥Ü¥±¤È¤¤¤¦¥Ü¥±¤¬¤Ê¤¯¤Æ¡¢¥Ä¥Ã¥³¥ß¤È¤¤¤¦¥Ä¥Ã¥³¥ß¤â¤Ê¤¤¡£¡Ê¥¨¡¼¥¹¤Ï¡Ë¥Ð¥«¤Ë¤¹¤ó¤Ê¤è¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥¨¡¼¥¹¤ÎÌ¡ºÍÃæ¤Î¤¢¤ë¹ÔÆ°¤Ë¤â¸ÀµÚ¡£¡Ö¥¨¡¼¥¹¤¬ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ë¤È¤¤Ë¤á¤Ã¤Á¤ãÆ°¤¯¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤¢¤ì¤Ã¤ÆËÍ¡¢NSC¤Î1²óÌÜ¤Î¼ø¶È¤Ç¥À¥á½Ð¤·¤¹¤ë¤ä¤Ä¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Áê¼ê¤Î¤»¤ê¤Õ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤«¤éÌµÂÌ¤ËÆ°¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¸À¤¦¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¥£¥º¤Ë´Ø¤·¤Æ¸À¤¦¤È¡¢¤¢¤ì¤¬¥Ð¥«¤µ¤ò±é½Ð¤·¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡¢¥¢¥Û¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò±é½Ð¤·¤Æ¤Æ¡¢¤¢¤ì¤¬ËÜÊª¤Ë¤Á¤ã¤ó¤È¸«¤¨¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£ËÜÊª¤ä¤·¡£¤¢¤ÎµóÆ°ÉÔ¿³¤µ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤¬¥Û¥ó¥Þ¤ËÀ¨¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥¨¡¼¥¹¤Î¹ÔÆ°¤¬¥Í¥¿¤ÎÀâÆÀÎÏ¤ò¹â¤¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£