注目の新店を一挙ご紹介！ 1月の「New Open News」ランキング

最新のグルメ情報をお届けしている「食べログマガジン」。中でも「注目の新店」を紹介する「New Open News」の連載は、記事本数も多い人気企画の一つです。本稿では、1月の「New Open News」において最も読まれた人気記事ランキングTOP10(※)を発表します! まだ読んでいないという人は、ぜひランキングでチェックしてみてくださいね。

※集計期間:2025年1月1日〜1月31日

【10位】浜町 えぐち(東京・水天宮前)

第10位は、2024年9月、水天宮前駅から徒歩約5分のところにオープンした寿司屋「浜町 えぐち」です。

浜町 えぐち 写真:お店から

【9位】浅草 更科天狐(東京・浅草)

<店舗情報>◆浜町 えぐち住所 : 東京都中央区日本橋浜町3-26-11TEL : 050-5594-5392

第9位は、グルメタウン・浅草に2025年1月にオープンした「浅草 更科天狐」。“食べると勝手にととのうそば屋”がコンセプトの新店です。

浅草 更科天狐 写真:お店から

【8位】丿貫東京(東京・三越前)

<店舗情報>◆浅草 更科天狐住所 : 東京都台東区浅草2-7-25TEL : 050-5595-5483

第8位は、2024年11月、三越前駅から徒歩2分ほどの場所にオープンした、日本酒と煮干しラーメンを楽しめる「丿貫東京」です。

丿貫東京 出典:toshi231328さん

【7位】和牛焼肉成城大臣(東京・成城学園前)

<店舗情報>◆丿貫東京住所 : 東京都千代田区大手町2-6-4 常盤橋タワー B1FTEL : 不明の為情報お待ちしております

第7位は、2024年12月、成城学園前駅から徒歩1分ほどというアクセスの良い場所にオープンした「和牛焼肉成城大臣」。独自ルートで仕入れる上質な黒毛和牛をリーズナブルに堪能できるお店です。

和牛焼肉成城大臣 写真:お店から

【6位】麺や晴心(東京・落合)

<店舗情報>◆和牛焼肉成城大臣住所 : 東京都世田谷区成城6-4-13 成城フルールビル 3FTEL : 050-5595-2046

第6位は、2024年11月、落合駅から徒歩1分ほどの場所にオープンした、もちもち食感の手揉み麺が味わえる「麺や晴心」です。

麺や晴心 出典:マーコラーメンさん

【5位】ØC tokyo 井の頭公園店(東京・吉祥寺)

<店舗情報>◆麺や晴心住所 : 東京都中野区東中野4-30-16 ライオンズマンション中野東 1FTEL : 不明の為情報お待ちしております

第5位は、2024年12月、吉祥寺駅から徒歩5分ほどの場所、井の頭公園の入り口にある商業ビル「A*G INOKASHIRA-KOEN」内にオープンした「ØC tokyo 井の頭公園店」。同店は、オーガニック素材を使用した新食感のクレープが楽しめるお店です。

ØC tokyo 井の頭公園店 出典:azu_grmさん

【4位】銀座天の(東京・銀座)

<店舗情報>◆ØC tokyo 井の頭公園店住所 : 東京都武蔵野市御殿山1-3-3 A*G West 1FTEL : 不明の為情報お待ちしております

第4位は、2024年12月、銀座駅から徒歩2分ほどというアクセスの良い場所にオープンした「銀座天の」。同店は「銀座うち山」の姉妹店で、うち山名物の鯛茶漬けをメインで楽しむことができます。

銀座天の 出典:mocheeeさん

【3位】Gris bagel(東京・参宮橋)

<店舗情報>◆銀座天の住所 : 東京都中央区銀座3-7-13 成田屋ビル 3FTEL : 080-2957-6222

第3位は、2024年10月、参宮橋駅から徒歩5分ほどの場所にオープンした「Gris bagel」。20年以上にわたり渋谷区本町で人気フランス菓子店「patisserie CONCENT」を運営してきたオーナー兼パティシエ、中島理恵さんの経験と情熱が詰まったベーグル専門店です。

Gris bagel 写真:お店から

【2位】D’RENTY CHOCOLATE 自由が丘店(東京・自由が丘)

<店舗情報>◆Gris bagel住所 : 東京都渋谷区代々木3-39-15TEL : 03-5990-6365

第2位は、2024年11月、自由が丘駅から徒歩約3分のところにオープンしたチョコレート専門店「D’RENTY CHOCOLATE(ドレンティチョコレート)自由が丘店」。スイーツの街・自由が丘に誕生した新店は、ブランド初となる路面店です。

D’RENTY CHOCOLATE 自由が丘店 出典:hiromu1232123さん

【1位】米田中(東京・外苑前)

<店舗情報>◆D’RENTY CHOCOLATE 自由が丘店住所 : 東京都世田谷区奥沢6-33-12 1FTEL : 03-6432-1068

第1位に輝いたのは、2024年11月、外苑前駅から徒歩2分ほどの場所にオープンした「米田中」。おいしいおかずと羽釜で炊きたてのご飯を楽しめる食堂です。

米田中 写真:お店から

<店舗情報>◆米田中住所 : 東京都港区南青山2-22-2 クインビル B1FTEL : 03-6434-0931

「食べてみたい!」と思うメニューや「行ってみたい!」と思うお店は見つかりましたか? 他にもNew Open Newsの連載では、日々話題の新店を紹介しています。ぜひ、新たなお店開拓の参考にしてくださいね。

