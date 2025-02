King & Prince

King & Princeが11日、16枚目となるシングル『HEART』(3月12日発売)収録の表題曲「HEART」のMusic VideoをKing & Prince オフィシャルYouTubeチャンネルで公開した。

【動画】公開されたKing & Prince「HEART」MV Short Clip

ラブソングとなる今作のMusic Videoは、翻弄されながらも本当の愛を追い求める様子を、レトロな質感の中でクスッと笑えるようなコミカルさとシュールさ、そして可愛らしさを共存させた世界観で表現している。振り付けは、様々なアーティストのダンサーや振り付け、NIKEなどの世界的ブランドのショーにも参加する注目のトップダンサーMONA(モナ)が担当する。

今作「HEART」は、永瀬廉主演ドラマ、カンテレ・フジテレビ系火ドラ★イレブン「御曹司に恋はムズすぎる」主題歌。楽曲は、あらゆる世代の人々が勇気をもらって、キュンとして、前向きな気持ちで毎日を過ごせるようにと想いを込めた、King & Prince待望の王道ラブソングとなっている。

16枚目となるシングル『HEART』は表題曲「HEART」を含む各形態新曲6曲が収録されるが、初回限定盤Aには「Usual Kiss」、初回限定盤Bには「LIFE is FUSHIGI」、通常盤には「marble」「 I MY ME MINE」、そしてDear Tiara盤には、「ONE LIFE」が収録される。

Dear Tiara盤(ファンクラブ盤)には、現在行われているコンサートツアーKing & Prince LIVE TOUR 24-25 〜Re:ERA〜より「POPSTAR in the KINGDOM」「染み」「Harajuku」と今年1月24日に同ツアーAsue Arena Osakaで初披露された「HEART」が早くも収録される。

その他、「HEART」「シンデレラガール」「moooove!!」のスタジオパーマンス映像やメイキング映像も収録され、超豪華な内容となっている。尚、初回限定盤Aには「HEART」のMusic Videoやメイキング映像やダンスバージョンが収録され、初回限定盤Bには「様々なゲームに挑戦!チームワークチャレンジPART2」なるバラエティ映像が収録される。各形態魅力ある作品となっている。