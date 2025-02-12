²ÃÆ£»ËÈÁ¡¢¥Ï¥ê¥Ý¥¿¤ÎÀ¤³¦¤òËþµÊ¡ª¤ªÃãÌÜSHOT¤ËÈ¿¶Á¡ÖÈà½÷´¶¤¹¤´¤¤¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¤ÎÂç½ÂÂÚ¡×
2·î11Æü¡¢¸µÆü¸þºä46¤Î²ÃÆ£»ËÈÁ¤¬Instagram¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖÀ¤³¦°ì²Ä°¦¤¤¡×¤ÈÈ¿¶Á¤Î¾Ð´éSHOT¤Ê¤É¤â¸ø³«
²ÃÆ£¤Ï¼«¿È¤ÎInstagram¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë¤Æ¡¢±Ç²è¡Ø¥Ï¥ê¡¼¥Ý¥Ã¥¿¡¼¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬½ÐÍè¤ë¡Ö¥ï¡¼¥Ê¡¼ ¥Ö¥é¥¶¡¼¥¹ ¥¹¥¿¥¸¥ª¥Ä¥¢¡¼Åìµþ - ¥á¥¤¥¥ó¥°¡¦¥ª¥Ö¡¦¥Ï¥ê¡¼¡¦¥Ý¥Ã¥¿¡¼¡×¤òË¬¤ì¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖËâË¡¤Ã¤ÆºÇ¹â¡ª ¥Ï¥°¥ê¥Ã¥É¤Î¥Ù¥Ã¥É²Ä°¦¤¤¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
Æ±»þ¤Ë¡¢´ã¶À¤ò¤«¤±¤Æ¥Ð¥¿¡¼¥Ó¡¼¥ë¤ò°û¤à»Ñ¤ä¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¥»¥Ã¥È¤Ç»£±Æ¤·¤¿¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¡¢SNS¾å¤«¤é¤Ï¡Ö¤Û¤ó¤È¤Ë²Ä°¦¤¤¤ÎÂç½ÂÂÚ¡×¡Ö»ËÈÁ¤Á¤ã¤óºÇ¹â¡×¡Ö»ËÈÁ¤Á¤ã¤óÀ¤³¦°ì²Ä°¦¤¤¡×¡ÖÈà½÷´¶¤¹¤´¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
Æü¸þºä46¤Î¿Íµ¤¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¡¢5th¥·¥ó¥°¥ë¡Ö·¯¤·¤«¾¡¤¿¤ó¡×¤Ç¤Ï¥»¥ó¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤¿²ÃÆ£¡£ºòÇ¯12·î25Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ØÆü¸þºä46¡ÖHappy Magical Tour 2024¡×¡Ù¤ÎÅìµþ¸ø±é½éÆü¤ËÂ´¶È¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¡¢¼«¿È¤ÎSNS¤Ç¤âÆ±Æü¤Ë¥°¥ë¡¼¥×¤òÂ´¶È¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤òInstagram¤Ç¸«¤ë