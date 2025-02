◆Koki,主演「女神降臨」

【モデルプレス=2025/02/12】モデルのKoki,、俳優の綱啓永が2月12日、都内で行われた映画「女神降臨 Before 高校デビュー編」(3月20日公開)の完成披露試写会に出席。役作りについて語った。原作は、2018年から「LINEマンガ」で連載された韓国発のヒットWEBマンガ「女神降臨」(yaongyi著)。日本中のZ世代の心を掴んだ本作が、前編「女神降臨 Before 高校デビュー編」、後編「女神降臨 After プロポーズ編」(5月1日公開)として、二部作連続公開される。誰もが憧れる“女神”として完璧な学校生活を送りながらも、誰にも言えないすっぴんの秘密をもつ主人公・谷川麗奈をKoki,、麗奈を奪い合う同級生の1人・神田俊を渡邊圭祐、俊と因縁の仲で麗奈に心奪われるもう1人の同級生・五十嵐悠を綱が演じる。

綱は、オファーを受けた心境を聞かれ、イケメン役に喜び。「これまでイケメンっていう役をあんまりやってなくて、どっかでやっときたいなってずっと思ってたので、やっと来たなという思いで、超楽しみでした」と語った。また「そのまんまでも大丈夫かと思いますが…」と役作りについて振られると「いや、皮膚科行ったり、クリニック行ったり、ジム行ってみたり、色々見た目は頑張りましたね」と明かし、会場からは笑いが起こっていた。さらにKoki,から意外な一面を暴露される場面も。綱がKoki,の意外な一面として「虫が得意」ということを挙げていたが、反対にKoki,から「綱くんがものすごく虫に対して大きなリアクションをしていたので、それに逆にびっくりした(笑)」と明かされていた。渡邊は、オファーを受けた心境を聞かれ「『良いんですか?』っていう感じでした。『まだ高校生やらしてもらえるんですか?』というのが素直なところで、正直迷ったりしたところはあるんですけど、『是非』ということでやらせていただいて嬉しかったです」とコメント。実際に高校生を演じ、「楽しかったです。すごい楽しかった。文化祭とか最高!ひたすらあの頃を思い出した感覚でした」と振り返った。この日は、Koki,、綱のほか、渡邊、菅井友香、鈴木えみ、津田健次郎、星野和成監督が登壇した。(modelpress編集部)【Not Sponsored 記事】