『ルーニー・テューンズ』と、アパレルや雑貨、家具、飲食を展開するブランドの「niko and ...」が再びコラボレーション! ユニークなデザインが魅力のコラボアイテムをご紹介します♪『ルーニー・テューンズ』は、 アメリカを始め世界中で楽しまれているアニメーション。「どったのセンセー」のセリフで知られるウサギのバッグス・バニー、黒ガモのダフィー・ダック、黄色いカナリアのトゥイーティーなど数々の個性的なキャラクターが登場する。ワーナー・ブラザースは、2023年に創立100周年を迎えた。

そんな『ルーニー・テューンズ』と、「niko and ...」とのコラボレーションは2017年1月に続き2回目。今回は、リーダー的キャラクターであるバッグス・バニーの生誕85周年を記念して、コミックスの表紙やビンテージアートを使用した特別なコレクションが登場する。本日、2月12日(水)より「niko and ...」公式WEBストア and ST(アンドエスティ)にて先行予約が開始、3月5日(水)より本発売予定となっている。賑やかなデザインの缶スツールやハーフラグ、サインボードといったインテリアグッズをはじめ、おにぎりランチボックス、ランチカトラリー、保冷バッグなど春からの新生活にもピッタリのアイテムも!また、「niko and ...」コラボレーションアイテムとしては初となる、ゆらゆら動く姿がかわいいボブルヘッド、洗顔時に役立つウォッシュバンドなどキャラクターたちがキュートにデザインされたコレクションも用意されている。さらに、飲食では初のコラボレーションとなる「niko and ... COFFEE」との限定メニューも登場!トゥイーティーをイメージしたフルーティーなマンゴースムージーと、バッグス・バニーをイメージした黒ゴマ風味香る黒ゴマバナナスムージーといった初のコラボドリンク2種のほか、キャラクターのダイカットクッキー3種とチョコレート4種も一部店舗限定で展開される。大好きな『ルーニー・テューンズ』の仲間たちから元気をもらっちゃおう!LOONEY TUNES and all related characters and elements(C)&(TM)Warner Bros.Entertainment Inc.WB SHIELD:(C)&(TM)WBEI.(s25)■「ルーニー・テューンズ」×「niko and ...」コラボレーションアイテム詳細(一部商品抜粋)▲缶スツール 全1種 5940円(税込)▲おにぎりランチボックス 全2種 1430円(税込)▲ぬいぐるみポーチ 全2種 2530円(税込)▲巾着トート 全2種 3740円(税込)▲ボブルヘッド 全2種 3740円(税込)<メイン画像>ウォッシュバンド 全1種 2750円(税込)▲飲食コラボレーションメニュー「niko and ... COFFEE」併設店舗では、トゥイーティー、バッグス・バニーをイメージしたコラボスムージーを「niko and ...」の一部店舗では、トゥイーティー、バッグス・バニー、シルベスターのキャラクターが描かれたダイカットクッキーと、本コラボのビンテージアートをデザインに落とし込んだチョコレートを販売します。内容1.「トゥイーティー マンゴースムージー」・「バッグス・バニー 黒ゴマバナナスムージー」各種630円(税込)2.「ルーニー・テューンズ クッキー」(トゥイーティー バニラ味/バッグス・バニー キャラメル味/シルベスター ココア味)各種1500円(税込)3.「ルーニー・テューンズ ミルクチョコレート」各種540円(税込)販売期間2025年3月5日(水)〜2025年4月25日(金)※店舗の在庫状況により、販売終了日が早まる可能性がございます。スムージー取り扱い店舗「niko and ... COFFEE」ららぽーと富士見/「niko and ... COFFEE」TOKYO/「niko and ... COFFEE」二子玉川ライズ S.C/「niko and ... COFFEE」ららぽーと海老名/「niko and ... COFFEE」イオンモール白山/「niko and ... KITCHEN」イオンモール甲府昭和/「niko and ... COFFEE」イオンモール豊川/「niko and ... COFFEE」 mozoワンダーシティ/「niko and ... COFFEE」イオンモールナゴヤドーム前/「niko and ... COFFEE」イオンモール津南/「niko and ... COFFEE」京都寺町/「niko and ... COFFEE」梅田ヘップファイブ/「niko and ... COFFEE」神戸ハーバーランドウミエ/「niko and ... COFFEE」ならファミリー/「niko and ... COFFEE」ららぽーと福岡/「niko and ... COFFEE」アミュプラザくまもと※店舗によって発売日が異なる場合がございますクッキー・チョコレート取り扱い店舗「niko and ...」イオンモール札幌発寒/「niko and ...」イオンモール旭川西/「niko and ...」イオンモール名取/「niko and ...」エスパル郡山/「niko and ...」イオンモール水戸内原/「niko and ...」FKDインターパーク/「niko and ...」イオンレイクタウン/「niko and ...」イオンモール羽生/「niko and ...」イオンモール川口前川/「niko and ...」ららぽーと富士見/「niko and ...」エミテラス所沢/「niko and ...」コクーンシティ/「niko and ...」イオンモール幕張新都心/「niko and ...」ニッケコルトンプラザ/「niko and ...」ららぽーとTOKYO-BAY/「niko and ...」イクスピアリ/「niko and ...」イオンモールむさし村山/「niko and ...」二子玉川ライズ/「niko and ...」北千住マルイ/「niko and ...」TOKYO/「niko and ...」ららぽーと立川立飛/「niko and ...」ららぽーと湘南平塚/「niko and ...」テラスモール湘南/「niko and ...」横浜ベイクォーター/「niko and ...」ららぽーと海老名/「niko and ...」ゆめが丘ソラトス1/「niko and ...」ミウィ橋本/「niko and ...」イオンモール新潟亀田インター/「niko and ...」イオンモール新小松/「niko and ...」イオンモール白山/「niko and ...」金沢フォーラス/「niko and ...」イオンモール甲府昭和/「niko and ...」イオンモール松本/「niko and ...」イオンモール各務原インター/「niko and ...」モレラ岐阜/「niko and ...」イオンモール浜松市野/「niko and ...」新静岡セノバ/「niko and ...」ららぽーと沼津/「niko and ...」ららぽーと磐田/「niko and ...」イオンモール大高/「niko and ...」ららぽーと名古屋みなとアクルス/「niko and ...」mozo ワンダーシティ/「niko and ...」ららぽーと愛知東郷/「niko and ...」イオンモール豊川/「niko and ...」イオンモールナゴヤドーム前/「niko and ...」イオンモール津南/「niko and ...」イオンモール草津/「niko and ...」京都寺町/「niko and ...」イオンモール茨木/「niko and ...」イオンモールりんくう泉南/「niko and ...」ヘップファイブ/「niko and ...」イオンモール四條畷/「niko and ...」ららぽーと堺/「niko and ...」イオンモール大日/「niko and ...」ららぽーとEXPOCITY/「niko and ...」阪急西宮ガーデンズ/「niko and ...」神戸ハーバーランドウミエ/「niko and ...」イオンモール橿原/「niko and ...」ならファミリー/「niko and ...」イオンモール大和郡山/「niko and ...」イオンモール和歌山/「niko and ...」イオンモール岡山/「niko and ...」ゆめタウン広島/「niko and ...」ゆめタウン廿日市/「niko and ...」おのだサンパーク/「niko and ...「ゆめタウン徳島/「niko and ...」ゆめタウン高松/「niko and ...」アミュプラザ小倉/「niko and ...」マークイズ福岡ももち/「niko and ...」ゆめタウン久留米/「niko and ...」ららぽーと福岡/「niko and ...」ゆめタウン佐賀/「niko and ...」アミュプラザ長崎/「niko and ...」アミュプラザくまもと/「niko and ...」パークプレイス大分/「niko and ...」アミュプラザおおいた/「niko and ...」イオンモール宮崎/「niko and ...」イオンモール鹿児島/「niko and ...」サンエー浦添西海岸パルコシティ/「niko and ...」イオンモール太田/公式WEBストア and ST(アンドエスティ)■キャンペーンについて1.企画「フォトスポット」概要(1)スタチューの展示(2)フォトパネルの展示実施期間2025年3月5日(水)〜 2025年4月24日(木)※店舗によって終了日が異なる場合がございます。開催場所(1)「niko and ... TOKYO」(2)「niko and ... TOKYO」/「niko and ...」mozoワンダーシティ/「niko and ...」神戸ハーバーランドウミエ/「niko and ...」横浜ベイクォーター/「niko and ...」ららぽーとTOKYOBAY/「niko and ...」イオンモール白山/「niko and ...」イオンモール豊川/「niko and ...」ららぽーと福岡/「niko and ...」イオンモール旭川西2.企画「グリーティングイベント」概要「ルーニー・テューンズ」の人気キャラクターたちが「niko and ...」にやってくる!?トゥイーティー、バッグス・バニー、シルベスターと記念撮影やふれあいをお楽しみいただけます。開催日時2025年3月8日(土)1回目 13:00〜2回目 15:00〜※各回先着30名※当日スケジュールは変更になる可能性がございます。会場「niko and ...」横浜ベイクォーター店住所神奈川県横浜市神奈川区金港町1−10 横浜ベイクォーター 3F参加方法・参加費は無料です・先着順となりますので人数に達し次第受付終了です・各回の30分前に整理券を配布します★イベントの最新情報は「niko and ...」雑貨公式インスタグラム(@nikoand_tools)にて配信します。>>>「niko and ...」雑貨公式インスタグラム■「ルーニー・テューンズ」×「niko and ...」コラボレーション概要予約発売日2025年2月12日(水)10:00 〜 順次※公式WEBストア and STのみで行います>>>予約サイト※一部商品の先行予約販売になります。※and STの予約販売分につきましては、予約上限に達し次第終了となります。本発売日2025年3月5日(水)10:00 〜 順次発売※生産の都合上、発売日が変更となる場合がございます。※「niko and ...」北千住マルイ店のみ、リニューアルオープン記念として2月28日(金)より特別先行販売いたします。取扱い店舗国内の「niko and ...」全店舗、海外店舗、公式WEBストア and ST、ZOZOTOWN、Rakuten Fashion※店舗によって発売日が異なる場合がございます>>>特設サイト※2025年3月5日(水)10:00公開※商品は10:00以降順次発売>>>ルーニー・テューンズ>>>公式ブランドサイト