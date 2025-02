バルセロナは来夏の移籍市場に向けて新たなストライカー獲得に動いている。



『El Chiringuito TV』によると、バルセロナは来夏の移籍市場におけるトップターゲットにニューカッスルに所属する25歳のスウェーデン代表FWアレクサンデル・イサクを指名したという。



2022年8月に7000万ユーロの移籍金でニューカッスルに完全移籍を果たしたイサクは加入後ここまで公式戦通算95試合で54ゴールを記録しており、その高額な移籍金に見合う活躍を見せることに。昨季はプレミアリーグ27試合に先発出場し、21ゴールをマークし、得点ランキング3位に名を連ねるなど充実のシーズンを過ごすと、今季もプレミアリーグ22試合で17ゴール5アシストと圧巻の活躍を見せている。





Alexander Isak's first touch for this goal pic.twitter.com/1EhXEiTp9T