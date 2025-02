フィオレンティーナは絶対的エースの慰留に尽力するようだ。



『Corriere dello Sport』によると、フィオレンティーナはビッグクラブからの関心が絶えない24歳のイタリア代表FWモイーズ・キーンに新契約提示を検討しているという。



ユヴェントスの下部組織出身であるキーンは2017年7月に同クラブのトップチームに昇格すると、これまでヴェローナやエヴァートン、パリ・サンジェルマンを渡り歩くと、今季からはフィオレンティーナに完全移籍。フィオレンティーナでは加入初年度から絶対的なエースとして活躍しており、リーグ戦23試合で15ゴール2アシストを記録するなど圧巻の活躍を見せている。





