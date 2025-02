◆Koki,主演「女神降臨」

【モデルプレス=2025/02/12】モデルの鈴木えみが2月12日、都内で行われた映画「女神降臨 Before 高校デビュー編/After プロポーズ編」(3月20日/5月1日公開)の完成披露試写会に出席。約20年ぶりに映画出演を決めた理由を明かした。原作は、2018年から「LINEマンガ」で連載された韓国発のヒットWEBマンガ「女神降臨」(yaongyi著)。日本中のZ世代の心を掴んだ本作が、前編「女神降臨 Before 高校デビュー編」、後編「女神降臨 After プロポーズ編」として、二部作連続公開される。誰もが憧れる“女神”として完璧な学校生活を送りながらも、誰にも言えないすっぴんの秘密をもつ主人公・谷川麗奈をKoki,、麗奈が憧れるカリスマメイクアップアーティストのセレーナを鈴木が演じる。

◆鈴木えみ、20年ぶり映画出演決めた理由

鈴木にとって約20年ぶりの映画出演となる本作。オファーを受けた際は「率直に何故って気持ちでいっぱいになって」と告白。「麗奈がメイクを好きになるきっかけの人物という役どころで、普段のお仕事でメイクに携わるお仕事も多いので、何か役に立てることがあるのならがという気持ちで」と出演を決めた理由を明かした。この日は、鈴木のほか、Koki,、渡邊圭祐、綱啓永、菅井友香、津田健次郎、星野和成監督も登壇した。(modelpress編集部)【Not Sponsored 記事】