¡Ö¥Ó¥¸¥å¤¬³ÐÀÃ¤·¤Æ¤ë¡×¶å½£½Ð¿ÈKPOP¥¢¥¤¥É¥ë¡¢¿·¥Ø¥¢¡õ¸ª½Ð¤·¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¥Õ¥¡¥óÌ¥Î»♡¡ÖËÜÅö¤Ë¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¡Ä¡×
¥¤¥á¥Á¥§¥ó»Ñ¤Ë¤¦¤Ã¤È¤ê¡Ä♡
¡¡´Ú¹ñ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×LE SSERAFIM¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢µÜÏÆºéÎÉ=¼¯»ùÅç»Ô½Ð¿È=¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥¤¥á¥Á¥§¥ó¤·¤¿»Ñ¤¬È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡º£¤Þ¤Ç¤ÎÌÀ¤ë¤¤È±¿§¤Î¥í¥ó¥°¥Ø¥¢¤È¤Ï°ìÉ÷°Û¤Ê¤ê¡¢¹õÈ±¥ß¥Ç¥£¥¢¥à¤Ø¤È¥Á¥§¥ó¥¸¤·¤¿¿·¥Ø¥¢¤òÈäÏª¡£¸ª¤ò½Ð¤·¤¿¥È¥Ã¥×¥¹¤Ç¼«»£¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¼Ì¿¿¤â´Þ¤Þ¤ì¡¢ÈþËÆ¤¬ßÚÎö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËSNS¤Ç¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¡Ä¡×¡Ö¥Ó¥¸¥å¤¬³ÐÀÃ¤·¤Æ¤ë¡×¤ÈÀä»¿¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¥¢¥¤¥É¥ëÎò10Ç¯°Ê¾å¡ª¡¡º£¤â¤Ê¤ª¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤·Â³¤±¤ë
¡¡µÜÏÆ¤Ï¡¢ÆüËÜ¿Í¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¢AKB48¤ÈHKT48¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤¢¤ê¡¢Æü´Ú¹çÆ±¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¢IZ*ONE¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¸½ºß¤ÎLE SSERAFIM¤Ï2021Ç¯¤«¤é³èÆ°¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ºÇÇ¯Ä¹¤È¤·¤Æ³èÌö¤ÎÉý¤ò¹¤²Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£