¡ÖÁªÂòÅªÉ×ÉØÊÌÀ«À©ÅÙ¡×¤á¤°¤ê»¿ÈÝ±²´¬¤¯¤Ê¤«¼«Ì±ÅÞÆâ¤ÎËÜ³ÊµÄÏÀ¥¹¥¿¡¼¥È
¤¤¤Þ¤Î¹ñ²ñ¤Î¾ÇÅÀ¤Î¤Ò¤È¤Ä¡¢¡ÖÁªÂòÅªÉ×ÉØÊÌÀ«À©ÅÙ¡×¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¼«Ì±ÅÞ¤¬ËÜ³ÊÅª¤ÊµÄÏÀ¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¼«Ì±ÅÞ¤Ï12Æü¸á¸å¡¢¡ÖÁªÂòÅªÉ×ÉØÊÌÀ«À©ÅÙ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¥ï¡¼¥¥ó¥°¥Á¡¼¥à¤Î²ñ¹ç¤ò³«¤¡¢¤ª¤è¤½50¿Í¤¬½ÐÀÊ¤·¤Æ¡¢¸ÍÀÒÀ©ÅÙ¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°Õ¸«¤ò¸ò¤ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
²ñ¹ç¤Ç¤ÏÆ³Æþ¤Ë»¿À®¤¹¤ë°Õ¸«¤¬½Ð¤¿°ìÊý¡¢¹â»ÔÁ°·ÐºÑ°ÂÁ´ÊÝ¾ãÃ´ÅöÂç¿Ã¤é¡È¿µ½ÅÇÉ¡É¤ÎµÄ°÷¤é¤«¤é¡ÖµìÀ«¡×¤ÎÄÌ¾Î»ÈÍÑ¤Î³ÈÂç¤ÇÂÐ±þ¤¹¤Ù¤¤È¤Î¼çÄ¥¤¬¤Ê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
½ªÎ»¸å¡¢¥ï¡¼¥¥ó¥°¥Á¡¼¥à¤Î°©ÂôºÂÄ¹¤Ï¡Ö¹²¤Æ¤Æ·ëÏÀ¤ò½Ð¤¹À³Ê¤Î¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢½µ1²ó¤Î¥Ú¡¼¥¹¤ÇµÄÏÀ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£¸å¡¢Æ³Æþ¤·¤¿¾ì¹ç¤Î»Ò¤É¤â¤Ø¤Î±Æ¶Á¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÀÅÀÀ°Íý¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¤¬¡¢ÅÞÆâ¤Ë»¿ÈÝ¤¬±²´¬¤¯¤Ê¤«¡¢ÀèÁ÷¤ê¤»¤º·ëÏÀ¤ò½Ð¤»¤ë¤Î¤«¤¬¾ÇÅÀ¤Ç¤¹¡£