「go bananas」の意味は？え！バナナに行くってどういう意味！？

果たして、正解は?

正解は「頭がおかしくなる、気が狂う」でした!

「go bananas」は取り乱した様子を表す言葉。

相手に対して怒っているときではなく、自分自身に対して気が狂いそうなときに冗談っぽく使われるフレーズになりますよ。

「Oh my god. I just cleaned up this room, but already it's messy. I'm going bananas!」

(もう。さっき部屋を片づけたばかりなのにもうぐちゃぐちゃになってる。気が狂いそうだ!)

あなたはわかりましたか?

毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう!

※解答は複数ある場合があります。