[2.12 ACLEリーグステージ第7節](日産ス)

※19:00開始

主審:ムード・ボニアディファード

副審:アリレザ・イルドロム、ファハド・モラヴェジ

<出場メンバー>

[横浜F・マリノス]

先発

GK 19 朴一圭

DF 27 松原健

DF 29 ジェイソン・キニョーネス

DF 39 渡邊泰基

MF 2 永戸勝也

MF 8 喜田拓也

MF 17 井上健太

MF 45 ジャン・クルード

FW 10 アンデルソン・ロペス

FW 11 ヤン・マテウス

FW 14 植中朝日

控え

GK 1 ポープ・ウィリアム

GK 21 飯倉大樹

GK 32 木村凌也

MF 20 天野純

MF 25 鈴木冬一

MF 28 山根陸

MF 34 木村卓斗

MF 37 松田詠太郎

MF 42 望月耕平

MF 6 渡辺皓太

FW 23 宮市亮

FW 7 エウベル

監督

スティーブ・ホーランド

[上海申花]

先発

GK 30 バオ・ヤーション

DF 4 ジャン・シェンロン

DF 5 ジュー・チェンジエ

DF 27 チャン・シンイチ

MF 6 イブラヒム・アマドゥ

MF 10 ジョアン・カルロス・テイシェイラ

MF 13 ウィルソン・マナファ

MF 15 ウー・シー

MF 43 ヤン・ハオユー

FW 9 アンドレ・ルイス

FW 73 サウロ・ミネイロ

控え

GK 22 シュエ・チンハオ

GK 41 ジョウ・ジェンカイ

DF 16 ヤン・ゼーシャン

DF 2 ワン・シーロン

DF 3 ジン・シュンカイ

DF 32 アイディ・フランシス

MF 14 シェ・ポンフェイ

MF 17 ガオ・ティエンイー

MF 20 ユー・ハンチャオ

MF 23 リー・クア

MF 33 ワン・ハイジャン

MF 7 シュー・ハオヤン

監督

レオニード・スルツキー