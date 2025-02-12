横浜FMvs上海申花 スタメン発表
[2.12 ACLEリーグステージ第7節](日産ス)
※19:00開始
主審:ムード・ボニアディファード
副審:アリレザ・イルドロム、ファハド・モラヴェジ
<出場メンバー>
[横浜F・マリノス]
先発
GK 19 朴一圭
DF 27 松原健
DF 29 ジェイソン・キニョーネス
DF 39 渡邊泰基
MF 2 永戸勝也
MF 8 喜田拓也
MF 17 井上健太
MF 45 ジャン・クルード
FW 10 アンデルソン・ロペス
FW 11 ヤン・マテウス
FW 14 植中朝日
控え
GK 1 ポープ・ウィリアム
GK 21 飯倉大樹
GK 32 木村凌也
MF 20 天野純
MF 25 鈴木冬一
MF 28 山根陸
MF 34 木村卓斗
MF 37 松田詠太郎
MF 42 望月耕平
MF 6 渡辺皓太
FW 23 宮市亮
FW 7 エウベル
監督
スティーブ・ホーランド
[上海申花]
先発
GK 30 バオ・ヤーション
DF 4 ジャン・シェンロン
DF 5 ジュー・チェンジエ
DF 27 チャン・シンイチ
MF 6 イブラヒム・アマドゥ
MF 10 ジョアン・カルロス・テイシェイラ
MF 13 ウィルソン・マナファ
MF 15 ウー・シー
MF 43 ヤン・ハオユー
FW 9 アンドレ・ルイス
FW 73 サウロ・ミネイロ
控え
GK 22 シュエ・チンハオ
GK 41 ジョウ・ジェンカイ
DF 16 ヤン・ゼーシャン
DF 2 ワン・シーロン
DF 3 ジン・シュンカイ
DF 32 アイディ・フランシス
MF 14 シェ・ポンフェイ
MF 17 ガオ・ティエンイー
MF 20 ユー・ハンチャオ
MF 23 リー・クア
MF 33 ワン・ハイジャン
MF 7 シュー・ハオヤン
監督
レオニード・スルツキー
※19:00開始
主審:ムード・ボニアディファード
副審:アリレザ・イルドロム、ファハド・モラヴェジ
<出場メンバー>
[横浜F・マリノス]
先発
GK 19 朴一圭
DF 27 松原健
DF 29 ジェイソン・キニョーネス
DF 39 渡邊泰基
MF 2 永戸勝也
MF 8 喜田拓也
MF 17 井上健太
MF 45 ジャン・クルード
FW 10 アンデルソン・ロペス
FW 11 ヤン・マテウス
控え
GK 1 ポープ・ウィリアム
GK 21 飯倉大樹
GK 32 木村凌也
MF 20 天野純
MF 25 鈴木冬一
MF 28 山根陸
MF 34 木村卓斗
MF 37 松田詠太郎
MF 42 望月耕平
MF 6 渡辺皓太
FW 23 宮市亮
FW 7 エウベル
監督
スティーブ・ホーランド
[上海申花]
先発
GK 30 バオ・ヤーション
DF 4 ジャン・シェンロン
DF 5 ジュー・チェンジエ
DF 27 チャン・シンイチ
MF 6 イブラヒム・アマドゥ
MF 10 ジョアン・カルロス・テイシェイラ
MF 13 ウィルソン・マナファ
MF 15 ウー・シー
MF 43 ヤン・ハオユー
FW 9 アンドレ・ルイス
FW 73 サウロ・ミネイロ
控え
GK 22 シュエ・チンハオ
GK 41 ジョウ・ジェンカイ
DF 16 ヤン・ゼーシャン
DF 2 ワン・シーロン
DF 3 ジン・シュンカイ
DF 32 アイディ・フランシス
MF 14 シェ・ポンフェイ
MF 17 ガオ・ティエンイー
MF 20 ユー・ハンチャオ
MF 23 リー・クア
MF 33 ワン・ハイジャン
MF 7 シュー・ハオヤン
監督
レオニード・スルツキー