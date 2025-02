DAIGOが自身のInstagramを更新。2月11日に神奈川・ぴあアリーナMMで開催された黒夢のライブ『CORKSCREW A GO GO! SAINT MY FAKE STAR』に足を運んだことを報告。清春&人時との3ショットを公開した。

【写真】黒夢と決めポーズを見せるDAIGO

■「清春さんの歌声、シャウト さらに凄くなってた」と驚くDAIGO

DAIGOは「30年前、17歳の時に初めて黒夢のライブに行って、ファンクラブに入り 本当にたくさんの思い出があるバンドさんです。」とコメント。中央のDAIGOを囲むように左側に人時、右側に清春が立ち、3人でウィッシュポーズを取っている3ショットを披露。DAIGOの嬉しそうな笑顔が印象的だ。

続けて「久しぶりに見た黒夢は 完全に黒夢でした。最高でした。 清春さんと人時さん 時が経っているとは思えない。タイムリープしてるような感覚になりました。さらに驚いたのは 清春さんの歌声、シャウト さらに凄くなってた サウンドも良くて 感動しました。」と興奮冷めない様子でライブの感動を伝えた。

最後に「何度も名前を叫びました。30年前のあの頃のように。本当にありがとうございました。今夜はいい夢みます。」と締めくくった。

この投稿にSNSでは、「これは、やべぇ」「ライブに行けて良かったですね」「ほんとすごい声量で変わらずかっこよかった」と様々な反応が集まっていた。