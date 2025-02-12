ハロウィン、最新リマスター含む40周年記念ベストアルバムをリリース
ハロウィンが、デビュー40周年を迎える今年2025年に、ベスト・アルバム『マーチ・オブ・タイム 〜ザ・ベスト・オブ・40イヤーズ』をリリースする。
1984年に結成し、1985年にデビューしたハロウィンは、これまで16枚のスタジオ・アルバムを発表。本作には、その全スタジオ・アルバムから「イーグル・フライ・フリー」や「アイ・ウォント・アウト」、タイトルにもなった「マーチ・オブ・タイム」といった初期の曲から、「ソウル・サヴァイヴァー」「パワー」「フォエヴァー・アンド・ワン」といった中期の曲、そして「パンプキンズ・ユナイテッド」や「スカイフォール」といった7人編成となって以降の曲など、42曲の名曲を3枚のCDにコンパイル。その中には最新リマスタリングを施した曲もある。
リリース情報
発売日：2025年4月2日(水)
形態：3CD / VICP-65630〜65632 / 税込\4,800
【VICTOR ONLINE STORE限定セット】
3CD + T-SHIRT / \10,300(税込) ※先着で40周年記念ステッカープレゼント
バンドル商品購入ページ：
https://victor-store.jp/item/101145?unselected=1
＜収録内容＞
CD 1
1. Walls Of Jericho/Ride The Sky
2. Metal Invaders
3. Victim Of Fate
4. How Many Tears
5. Eagle Fly Free
6. Halloween
7. A Tale That Wasn't Right
8. Future World
9. March Of Time
10. Dr. Stein
11. Keeper Of The Seven Keys
CD 2
1. I Want Out
2. Kids Of The Century
3. Number One
4. Windmill
5. Sole Survivor
6. Perfect Gentleman
7. In The Middle Of A Heartbeat
8. Why?
9. Forever And One (Neverland)
10. Power
11. Steel Tormentor
12. Hey Lord!
13. I Can
14. If I Could Fly
15. Mr. Torture
16. Hell Was Made In Heaven
17. Light The Universe
CD 3
1. Invisible Man
2. As Long As I Fall
3. Kill It
4. Where The Sinners Go
5. Are You Metal?
6. Nabataea
7. Straight Out Of Hell
8. Waiting For The Thunder
9. Heroes
10. My God-Given Right
11. Pumpkins United
12. Best Time
13. Fear Of The Fallen
14. Skyfall
関連リンク
◆HELLOWEEN アーティスト・ページ