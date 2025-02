ハロウィンが、デビュー40周年を迎える今年2025年に、ベスト・アルバム『マーチ・オブ・タイム 〜ザ・ベスト・オブ・40イヤーズ』をリリースする。1984年に結成し、1985年にデビューしたハロウィンは、これまで16枚のスタジオ・アルバムを発表。本作には、その全スタジオ・アルバムから「イーグル・フライ・フリー」や「アイ・ウォント・アウト」、タイトルにもなった「マーチ・オブ・タイム」といった初期の曲から、「ソウル・サヴァイヴァー」「パワー」「フォエヴァー・アンド・ワン」といった中期の曲、そして「パンプキンズ・ユナイテッド」や「スカイフォール」といった7人編成となって以降の曲など、42曲の名曲を3枚のCDにコンパイル。その中には最新リマスタリングを施した曲もある。

リリース情報







『MARCH OF TIME - THE BEST OF 40 YEARS / マーチ・オブ・タイム 〜ザ・ベスト・オブ・40イヤーズ』発売日:2025年4月2日(水)形態:3CD / VICP-65630〜65632 / 税込\4,800【VICTOR ONLINE STORE限定セット】3CD + T-SHIRT / \10,300(税込) ※先着で40周年記念ステッカープレゼントバンドル商品購入ページ:https://victor-store.jp/item/101145?unselected=1<収録内容>CD 11. Walls Of Jericho/Ride The Sky2. Metal Invaders3. Victim Of Fate4. How Many Tears5. Eagle Fly Free6. Halloween7. A Tale That Wasn't Right8. Future World9. March Of Time10. Dr. Stein11. Keeper Of The Seven KeysCD 21. I Want Out2. Kids Of The Century3. Number One4. Windmill5. Sole Survivor6. Perfect Gentleman7. In The Middle Of A Heartbeat8. Why?9. Forever And One (Neverland)10. Power11. Steel Tormentor12. Hey Lord!13. I Can14. If I Could Fly15. Mr. Torture16. Hell Was Made In Heaven17. Light The UniverseCD 31. Invisible Man2. As Long As I Fall3. Kill It4. Where The Sinners Go5. Are You Metal?6. Nabataea7. Straight Out Of Hell8. Waiting For The Thunder9. Heroes10. My God-Given Right11. Pumpkins United12. Best Time13. Fear Of The Fallen14. Skyfall