¡Ú£Æ£±¡Û¥Ú¥ì¥¹¤¬¥¥ã¥Ç¥é¥Ã¥¯¤ÈÅÅ·â¸ò¾Ä¤Ç³ÑÅÄÍµµ£¤Îµî½¢¤Ë±Æ¶Á¤â¡Ö·Ð¸³ËÉÙ¤Ê¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤òÍ¥Àè¡×¡á±ÑÊóÆ»
¡¡£Æ£±¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Ç·ÀÌóÅÓÃæ¤Ë²ò¸Û¤µ¤ì¤¿¥»¥ë¥¸¥ª¡¦¥Ú¥ì¥¹¤¬¡¢£²£°£²£¶Ç¯¤«¤é»²ÀïÍ½Äê¤Î¥¥ã¥Ç¥é¥Ã¥¯¤ÈÅÅ·â¸ò¾Ä¤·¤¿¡£
¡¡¥Ú¥ì¥¹¤Ïºòµ¨¿¼¹ï¤ÊÉÔ¿¶¤Ë´Ù¤ê¡¢Íèµ¨°Ê¹ß¤â·ÀÌó¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¬¤é¥·¡¼¥º¥ó½ªÎ»¸å¤ËÅÅ·â²ò¸Û¤µ¤ì¤¿¡£¸åÇ¤¤Ë¤Ï³ÑÅÄÍµµ£¤âÉâ¾å¤·¤¿¤¬¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¥¯¥ê¥¹¥Á¥ã¥ó¡¦¡¼¥Û¡¼¥Ê¡¼ÂåÉ½¤Îà¤ªµ¤¤ËÆþ¤êá¤Ç¤¢¤ë¥ê¥¢¥à¡¦¥í¡¼¥½¥ó¤Î¾º³Ê¤Ç·èÃå¤·¤¿¡£
¡¡º£µ¨³«Ëë»þÅÀ¤Ç¤Ï£Æ£±¤Î¥·¡¼¥È¤¬¤Ê¤¤¥Ú¥ì¥¹¤À¤¬¡¢Íèµ¨¤Ë¸þ¤±¤ÆÁá¡¹¤ËÂçÉñÂæ¤Ø¤ÎÉüµ¢¤ò²èºö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡±Ñ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ð¥¤¥Ö¥ë¡×¤Ï¡Ö¥»¥ë¥¸¥ª¡¦¥Ú¥ì¥¹¡¢£Æ£±¥Á¡¼¥à¤È¥°¥ê¥Ã¥É¤Ø¤Î¾×·âÅª¤Ê¥Õ¥ë¥¿¥¤¥àÉüµ¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ø¸ò¾ÄÃæ¡Ù¡£¸½ºß¡¢Èà¤Ï¥µ¥×¥é¥¤¥ºÉüµ¢¤Ë¸þ¤±¤Æ¸ò¾ÄÃæ¤À¡×¤ÈÀµ¼°¤Ë¸ò¾Ä¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÁê¼ê¤Ï¿·¥Á¡¼¥à¤Î¥¥ã¥Ç¥é¥Ã¥¯¤À¡£
¡Ö¥Ú¥ì¥¹¤Î¥Á¡¼¥à¤È¥¥ã¥Ç¥é¥Ã¥¯¤Î´Ö¤ÇÀÜ¿¨¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢£³£µºÐ¤Î¥Ú¥ì¥¹¤¬Í½ÁÛ³°¤Ë£Æ£±¤ËÉüµ¢¤¹¤ë²ÄÇ½À¤âÈÝÄê¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÆ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï»ØÅ¦¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¥¥ã¥Ç¥é¥Ã¥¯¤Ï¡¢£Æ£±¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò³«»Ï¤¹¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢·Ð¸³ËÉÙ¤Ê¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤òÍ¥Àè¤·¤Æ³ÍÆÀ¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¡¢£²£°£±£¶Ç¯¤Ë¥Ï¡¼¥¹¤¬¥í¥Þ¥ó¡¦¥°¥í¡¼¥¸¥ã¥ó¤È·ÀÌó¤·¤¿¤Î¤ÈÆ±ÍÍ¤À¡×¤È¥Ú¥ì¥¹¤Î·Ð¸³¤òÇã¤Ã¤ÆÇò±©¤ÎÌð¤¬Î©¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡¥¥ã¥Ç¥é¥Ã¥¯¤Ï³ÑÅÄ¤Ë¤â´Ø¿´¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¤È¤¦¤ï¤µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢£±ÏÈ¤Ï¾¦¶ÈÌÌ¤â°Õ¼±¤·¤ÆËÜµòÃÏ¤Ç¤¢¤ëÊÆ¹ñ¤Î¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤òºÎÍÑ¤¹¤ëÊý¿Ë¡£¤â¤¦£±ÏÈ¤¬¥Ú¥ì¥¹¤Ç·è¤Þ¤ë¤ÈÆþ¤ëÍ¾ÃÏ¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢³ÑÅÄ¤Îµî½¢¤Ë¤âÂç¤¤¯±Æ¶Á¤·¤Æ¤¯¤ë¡£¥Ú¥ì¥¹¤È¥¥ã¥Ç¥é¥Ã¥¯¤Î¸ò¾Ä¤Î¹ÔÊý¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£