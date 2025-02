コミュニケーションツールのDiscordに、距離を置きたい相手からのメッセージやDMが表示されなくなる「Ignore(無視)」機能が追加されました。また、DiscordがGoogleやOpenAI、Robloxといったパートナー企業と共同で、業界横断的な非営利団体「Robust Open Online Safety Tools(ROOST)」を設立したことも発表されています。

Safer Internet Day 2025 | Discordhttps://discord.com/safety/safer-internet-day-2025Discord finally adds an Ignore feature so you can gently silence someone's rancid vibes | PC Gamerhttps://www.pcgamer.com/gaming-industry/discord-finally-adds-an-ignore-feature-so-you-can-gently-silence-someones-rancid-vibes/Discord introduces a feature to ignore rather than block usershttps://www.engadget.com/social-media/discord-introduces-a-feature-to-ignore-rather-than-block-users-125515521.html?guccounter=1Discordでは個人的に知り合ったユーザー同士でやり取りすることもあれば、特定の共通点や趣味を持つユーザーが集まる「サーバー」に参加し、その中で他のユーザーと交流することもあります。しかし、中には面倒な絡み方をしてきたり、サーバー内で不快な投稿を繰り返したりするユーザーも存在しており、こうしたユーザーのせいでサーバーから距離を取るようになった経験があるという人もいるはず。以前からDiscordには、距離を置きたいユーザーをフレンド一覧から削除し、メッセージやDMが送れないようになる「ブロック」機能がありました。しかし、ブロックされたユーザーがメッセージを送信しようと試みたり、フレンド一覧をチェックしたりすると、自分が相手をブロックしてしまったことが知られてしまうため、なかなかブロックに踏み切れないというケースもあります。こうした声を受けてDiscordは、相手に知られずに距離を置くための新機能「無視」を追加しました。特定のユーザーを「無視」するように設定した場合、そのユーザーの新着メッセージやDM、サーバーのメッセージ通知、プロフィール、アクティビティなどが表示されなくなります。一方、無視されたユーザーの画面上では以前と変わらない表示のままであるため、無視されたことに気付かれるリスクが小さいとのことです。ユーザーを「無視」したい場合、ユーザープロフィールの右上にあるメニューアイコンをタップ。「無視」をタップ。確認画面が出てくるので、再度「無視」をタップ。これでユーザーを無視することができます。また、DiscordはGoogle・OpenAI・Robloxといったパートナー企業と共同で、「ROOST」という非営利団体を設立したことも発表しました。ROOSTは無料かつオープンソースの安全性ツールをあらゆる規模の組織に提供し、児童の安全とデジタルセーフティに関する課題に対処するための団体だとのこと。非営利団体が安全性ツールを提供することで、組織がゼロから安全性ツールを開発する必要性が下がり、特に比較的小規模の企業や団体などが、ユーザーの安全性を高めつつサービスの成長に注力できるようになります。ROOSTは今後、児童性的虐待コンテンツ(CSAM)を発見・確認・報告するためのオープンソースツールを無料で提供すると共に、大規模言語モデルを使った安全性インフラの強化も行う予定です。ROOSTの取締役にはDiscordの最高法務責任者であるクリント・スミス氏が就任し、Discordは資金・技術・従業員の知見をROOSTに提供するとしています。Discordは公式ブログで、「技術が進歩を続けるに伴って、安全性に関わる状況も変化します。これによって生じる新たな課題は、いち団体だけでは対処できません。そのため、インターネットを全ての人にとってより安全な場所とするには、業界としての安全性機能への投資が不可欠です」と述べました。なお、GIGAZINEも公式Discordサーバーを運用しており、新着記事を即時配信したり記事に関連するフォーラムを設置したりしています。誰でも自由に書き込めるので、どしどしコメントしてください!Discordアカウントを持っていない場合は、アカウント作成手順解説記事を参考にアカウントを作成してみてください!• Discord | GIGAZINE(ギガジン)https://discord.gg/gigazine-gigazin-1037961069903216680