¥é¥¤¥Ö£Â£Ð¤ÇÅê¤²¤ë°éÀ®£²Ç¯ÌÜ¤ÎÄ¹¿å

¼Ì¿¿³ÈÂç

¡¡¢¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯½Õµ¨¥­¥ã¥ó¥×¡Ê12Æü¡¢ÃÞ¸å¡Ë

¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î°éÀ®2Ç¯ÌÜ¡¢Ä¹¿å·¼âÃÅê¼ê¡Ê19¡Ë¤¬¡¢CÁÈ¡Ê3¡¢4·³¡Ë¤Î¼¼ÆâÎý½¬¾ì¤Ç¤Î¥é¥¤¥ÖPB¤ËÅÐÈÄ¤·¤¿¡£ÂÇ¼Ô6¿Í¤ËÂÐ¤·25µå¤òÅê¤²¤Æ°ÂÂÇÀ­¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ï¥¼¥í¤Ç¡¢ºÇÂ®¤Ï144¥­¥í¡£¡Ö¿¿¤Ã¤¹¤°¤È¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£

¡¡µþÅÔ¹ñºÝ¹â¤«¤é°éÀ®¥É¥é¥Õ¥È8°Ì¤ÇÆþÃÄ¤·¤¿ºÇÂ®146¥­¥íº¸ÏÓ¡£¤³¤Î¥­¥ã¥ó¥×¤Ï²ù¤·¤µ¤ò¶»¤Ë¡¢Îý½¬¤ËÂÇ¤Á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£°éÀ®Æ±´ü¤ÎÆ£¸¶ÂçæÆÅê¼ê¡Ê19¡Ë¤¬µÜºê¤ÎBÁÈ¡Ê2·³¡Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤À¡£Æ£¸¶¤È¤Ïºòµ¨¡¢¤º¤Ã¤È°ì½ï¤ËÎý½¬¤ò¤·¤Æ¤­¤¿Ãç¡£CÁÈ¤ÎÄ¹¿å¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡ÖºÇ½é¤«¤éBÁÈ¤Ë¹Ô¤­¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£²ù¤·¤¤¡×¤È¿°¤ò¤«¤à¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡Ö¾å¤¬¤í¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢ÌÜÎ©¤¿¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¶¯Ä´¤¹¤ë¡£

¡¡¥ë¡¼¥­¡¼¥¤¥ä¡¼¤Îºòµ¨¤ÏÅö½éÎÉ¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¥·¡¼¥º¥óÃæÈ×¤«¤éÈè¤ì¤¬½Ð¤ÆÂÎÎÏÉÔÂ­¤ÈÀº¿ÀÅª¼å¤µ¤¬¸«¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡ÖÈè¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤â´Ø·¸¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¡£º£µ¨¤Ï¡ÊÂÎ¤È¿´¤Î¡Ë¥¿¥Õ¤µ¤âÂç»ö¤Ë¤¹¤ë¡×¤È°Õµ¤¹þ¤à¡£

¡¡ÆþÃÄ»þ¤ÎÂÎ½Å¤Ï62¥­¥í¡£µå³¦ºÇ·ÚÎÌ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥¦¥¨¡¼¥È¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ä¿©»ö¤Î¸«Ä¾¤·¤òÅ°Äì¤·¤Æ9¥­¥íÁý¤ä¤·¤¿¡£¤³¤Î¥­¥ã¥ó¥×¤Ç¤âÀºÎÏÅª¤ËÃÃ¤¨¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤ÀÂ­¤ê¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ð¤«¤ê¤À¤±¤É¡¢1·³¤ÇÅê¤²¤Æ³èÌö¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÌÜÉ¸¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ¤¤¤­¤¿¤¤¡×¡£À®Ä¹²áÄø¤Îº¸ÏÓ¤Ï¡¢Æü¡¹Á°¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¡ÊÉÍ¸ýÌ¯²Ú¡Ë