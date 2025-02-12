ライブ・イベント情報



＜Blown in the Reborn TOUR 2025＞2月13日(木)仙台Rensa OPEN/START 18:15/19:00 w/ハルカミライ2月15日(土)PENNY LANE24 OPEN/START 17:15/18:00 ※ONEMAN2月18日(火)Spotify O-EAST OPEN/START 18:00/19:00 w/Dragon Ash2月20日(木)名古屋ダイアモンドホール OPEN/START18:00/19:00 w/ANARCHY2月27日(木)なんばHatch OPEN/START18:00/19:00 w/ Fear, and Loathing in Las Vegas3月1日(土)福岡DRUM LOGOS OPEN/START17:15/18:00 ※ONEMAN【料金】前売り1Fスタンディング\5,160(税別)2F指定席(大阪のみ)\5,610(税別)※小学生以上有料/未就学児入場不可(2F指定席保護者の膝上であれば可。但し席が必要な場合はチケットが必要です)