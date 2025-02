ROTTENGRAFFTYが、3月19日にリリースされる、彼らのメモリアルな単独公演を映像作品化した『ROTTENGRAFFTY 25th Anniversary 響都グラフティー』の作品詳細、ティザー映像、そしてアートワークを公開した。2024年の10月6日(日)「逆ロットンの日」に、ゆかりの地・京都パルスプラザにて大きな盛り上がりを見せたワンマンライブの待望の映像作品化だ。アートワークは、リフトされたN∀OKIとNOBUYAがオーディエンスと共鳴しており、熱量や臨場感を一目で感じられるものとなっている。

リリース情報

『ROTTENGRAFFTY 25th Anniversary 響都グラフティー』



完全生産限定盤 完全生産限定盤



通常盤 通常盤

https://www.jvcmusic.co.jp/rottengraffty/Linkall/VIZL-2412.html

発売日:2025年3月19日(水)

Blu-ray 完全生産限定盤(2Blu-ray+2CD+PHOTOBOOK)VIZL-2412 / ¥9,680(税込) / \8,800(税抜)

DVD 完全生産限定盤(2DVD+2CD+PHOTOBOOK) VIZL-2413 / ¥8,580(税込) / \7,800(税抜)

Blu-ray 通常盤 VIXL-473 / ¥4,400(税込) / \4,000(税抜)

DVD 通常盤 VIBL-1164 / ¥3,850(税込) / \3,500(税抜)



<Blu-ray/DVD収録内容>

OPENING /ハレルヤ / SPECTACLE / ⼣映え⾬アガレ / かくれんぼ / 世界の終わり / ⼀撃 / TIME IS OVER / ASIAN MARKET POW / PLAYBACK / SHRED / STAY REAL / 銀⾊スターリー / 響く都 / ハロー、ハロー / Blown in the Reborn / 永遠と影 / D.A.N.C.E. / THIS WORLD / 響都グラフティー / e for 20 / 零戦SOUNDSYSTEM / ⾦⾊グラフティー / 秋桜 / 暁アイデンティティ / マンダーラ / Familiarize / 切り札



<Blu-ray/DVD完全生産限定盤付属内容>

・25周年ドキュメンタリー映像「ROTTENGRAFFTY 25th Anniversary Documentary」を収録したディスク(Blu-ray/DVD)

・「ROTTENGRAFFTY 25th Anniversary 響都グラフティー」LIVE CD2枚組

・全32Pフォトブック付属



【アルバム情報】

『わびさび』

発売日:2025年3月19日(水)

https://www.jvcmusic.co.jp/rottengraffty/Linkall/VICL-66038.html

完全生産限定盤 A(2CD+Blu-ray)VIZL-2410 / ¥7,150(税込)/ \6,500(税抜)

完全生産限定盤 B(2CD+DVD) VIZL-2411 / ¥6,600(税込)/ \6,000(税抜)

通常盤(2CD) VICL-66038〜66039 / ¥4,400(税込)/ \4,000(税抜)

<CD 収録内容>

DISC1:わび

暁アイデンティティ

Blown in the Reborn

響都グラフティ―

他

全7曲を収録予定

DISC2:さび

リアレンジアルバム

<Blu-ray/DVD 収録内容>

・特典映像を収録したディスク



【数量限定 25 周年ゴールドボックスセット情報】 ※610 倶楽部 / VICTOR ONLINE STOREにて販売

https://610club.rotten-g.com/

発売日:2025年3月19日(水)

『ROTTENGRAFFTY 25th Anniversary Special Box』

【数量限定生産ゴールドボックス Blu-ray セット】 NZS-992 / 価格¥33,000(税込)¥30,000(税別)

<スペシャルボックスセット内容[Blu-ray]>

・「わびさび」完全生産限定盤A(2CD+Blu-ray)

・「ROTTENGRAFFTY 25th Anniversary 響都グラフティー」 Blu-ray 完全生産限定盤(2Blu-ray+2CD+PHOTOBOOK)

・オリジナルデザインTシャツ

・メンバーアクリルスタンド6体セット

・オリジナルステッカー

※特製配送BOXに収納いたします。

※Tシャツはフリーサイズになります(Lサイズ相当)



【数量限定生産ゴールドボックスDVDセット】 NZS-993 / 価格¥31,350(税込)¥28,500(税別)

<スペシャルボックスセット内容[DVD]>

・「わびさび」完全生産限定盤B(2CD+DVD)

・「ROTTENGRAFFTY 25th Anniversary 響都グラフティー」DVD完全生産限定盤(2DVD+2CD+PHOTOBOOK)

・オリジナルデザインTシャツ

・メンバーアクリルスタンド6体セット

・オリジナルステッカー

※特製配送BOXに収納いたします。

※Tシャツはフリーサイズになります(Lサイズ相当)

ライブ・イベント情報

<Blown in the Reborn TOUR 2025>

2月13日(木)仙台Rensa OPEN/START 18:15/19:00 w/ハルカミライ

2月15日(土)PENNY LANE24 OPEN/START 17:15/18:00 ※ONEMAN

2月18日(火)Spotify O-EAST OPEN/START 18:00/19:00 w/Dragon Ash

2月20日(木)名古屋ダイアモンドホール OPEN/START18:00/19:00 w/ANARCHY

2月27日(木)なんばHatch OPEN/START18:00/19:00 w/ Fear, and Loathing in Las Vegas

3月1日(土)福岡DRUM LOGOS OPEN/START17:15/18:00 ※ONEMAN



【料金】

前売り1Fスタンディング\5,160(税別)

2F指定席(大阪のみ)\5,610(税別)

※小学生以上有料/未就学児入場不可

(2F指定席保護者の膝上であれば可。但し席が必要な場合はチケットが必要です)

完全生産限定盤に付属されるドキュメンタリー映像では、2024年行われた<ROTTENGRAFFTY 25th Anniversary“Blown in the Reborn Tour”>に密着し、ライブや裏側の様子など臨場感あふれる映像に加え、25周年を迎えた本人たちの心境を語ったコメントなども堪能できる。なお、同日にリリースされることが発表されている約2年半ぶりとなるニューアルバムは、Gt.にMASAHIKOを迎えた新体制でのROTTENGRAFFTYの2枚組オリジナルアルバム。DISC1「わび」には、テレビ朝日系『ワールドプロレスリング』2024年6月・7月度ファイティングミュージック「暁アイデンティティ」や、ライブでも幾度となく披露されている「Blown in the Reborn」、そして自身最大規模のワンマン公演の冠タイトルにもなった「響都グラフティー」を含む、全7曲を収録予定。DISC2「さび」には、既発曲のリアレンジに、ロットンと縁の深いフィーチャリングアーティストを迎えて制作した豪華コラボ楽曲が収録される予定だ。さらに、スペシャルBOXの内容も一部公開となっている。こちらは数量限定となっている。なお、2月13日から<Blown in the Reborn TOUR 2025>がスタート。2/13(木)の仙台Rensaを皮切りに、ツアーファイナルとなる3/1(土)福岡DRUM LOGOSまで、全6公演が行われる。