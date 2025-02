【「信長の野望 天下への道」オープンβテスト】実施期間:2月14日~2月28日

グラビティゲームアライズは、2025年に配信を予定しているAndroid/iOS用MMO歴史戦略シミュレーションゲーム「信長の野望 天下への道」においてオープンβテストを実施する。実施期間は2月14日から2月28日までの予定。

βテストはゲームシステムやバランス調整、サーバー負荷などの検証を目的としており、βテストでの結果や参加者の意見をもとに、サービスの品質向上が行なわれる。テスター人数は10,000人(Android端末、iOS端末合計)。ただし、各プラットフォームの規定人数に到達した時点で応募期間内であっても受け付けは終了する。

【参加方法】

URLからのダウンロードを予定

βテストオープン時にURLが公開される

【推奨端末】

iOS:iPhone11、iOS 14以上

Android:Android 10以上

【注意事項】

※βテストのプレイデータは、正式リリース時に引き継ぐことはできません。

※βテストに参加したことによって生じた一切の損害、損失、不利益等に関し、いかなる責任も負いません。

※正式リリース時の実装内容とは異なる場合がございます。

※βテスト期間中の課金はできません。

※βテスト期間中は障害や不具合への対応などで、予告なく臨時メンテナンスを実施させていただく場合がございます。

※βテストの実施期間及び実施内容は、予告なく変更する場合がございます。

「信長の野望 天下への道」について

「信長の野望・天道」の正式ライセンスを受けて開発されており、ゲームシステムとして「争覇地域」と大名本拠地の「不可侵地域」2つの地域が存在する。「争覇地域」は勢力同士が戦うGVGエリアであり、大人数で競い合う「攻城戦」が醍醐味。「不可侵地域」では他勢力プレーヤーに攻撃されないため、初心者も安心して楽しめる。

プレーヤーは、各大名勢力の進行を予測しながら「付城」・「支城」を築城し、隣接する「城」・「関所」を「軍団」と協力しながら攻略。大名勢力に対する外交システムがゲーム進行の鍵を握る。「同盟締結」すれば自勢力を有利に進行させることが可能となり奥深き戦略要素が楽しめる。

(C)GRAVITY GAME ARISE Co., Ltd.

(C)Kingnet Network Co., Ltd.

(C)TENDA Games Co., LTD.

(C)コーエーテクモゲームス All rights reserved.