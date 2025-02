LUNA SEAが2月22日および23日の東京ドーム2days公演を記念して、スポーツニッポンとのコラボによるアニバーサリー新聞『LUNA SEA×スポニチ』を発行することが明らかとなった。アニバーサリー新聞では15年ぶりのドーム公演にかける5人のロングインタビューを掲載。喉の不調を抱えながら闘い続けるRYUICHIの覚悟と、SUGIZO、INORAN、J、真矢からのメッセージは必見だ。また、スポニチ本紙が2000年11月7日に単独スクープした<終幕>や、LUNA SEAを語る上で欠かすことの出来ない記事をカラーで再現したほか、伝説として語り継がれている数々のライヴをメンバーの証言で振り返るページも用意されている。さらに特大ポスターも付属するなど、35年の活動を支え続けるSLAVEへの感謝が詰まった盛りだくさんの内容として届けられる。

■ライヴ映像作品リリース情報



▼LIVE Blu-rays『DUAL ARENA TOUR 2023 <MOTHER OF LOVE, MOTHER OF HATE><UN ENDING STYLE>』2025.2.26 ON SALE▼LIVE Blu-rays『35th ANNIVERSARY TOUR 2024 ERA TO ERA <IMAGE or REAL><SEARCH FOR MY EDEN>』2025.3.12 ON SALE▼LIVE Blu-rays『35th ANNIVERSARY TOUR 2024 ERA TO ERA <SHINING BRIGHTLY><BRAND NEW CHAOS>』2025.3.26 ON SALE●予約リンク:https://luna-sea.lnk.to/20250326Blu-ray●商品詳細:https://avex.jp/lunasea/live-movie/