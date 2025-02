サザンオールスターズ特集号『BRUTUS』発売決定！バンドの“今”に迫った完全保存版

【その他の画像・動画を元記事で見る】

■メンバー全員のインタビューやツアー会場で撮影された撮り下ろし写真などを掲載!

サザンオールスターズが、『BRUTUS』3月1日発売号で特集されることが発表となった。

音楽、カルチャー、ライフスタイルにおいて時代を牽引してきたポップカルチャーの総合誌『BRUTUS』。同誌が3月1日に発売する1026号が、サザンオールスターズの特集号になることが決定。16枚目のオリジナルアルバム『THANK YOU SO MUCH』(3月19日発売)のリリースを控えた“今”のサザンに迫るべく、ツアー公演日の合間を縫って実施された桑田佳祐のロングインタビューをはじめ、原由子、関口和之、松田弘、野沢秀行、全メンバーへのインタビューも実施。

また、開催中の全国アリーナ&ドームツアー『THANK YOU SO MUCH!!』にいち早く潜入し、ライブ直前の緊張と高揚が高まるステージ裏で敢行したフォトセッションで撮り下ろされた写真が、表紙と中面を彩ることも明らかになった。

その他にも、様々な視点で『THANK YOU SO MUCH』やサザンの魅力を読み解く記事がたっぷりと掲載される予定。

