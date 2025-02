少女時代のTAEYEON(テヨン)が、1年9ヶ月ぶりの日本公演『TAEYEON CONCERT - The TENSE in JAPAN』を4月19・20日に東京・有明アリーナで開催することが決定した。本公演は3月7日のソウル公演を皮切りにスタートするテヨンのアジアツアーの日本公演で、そのほか3月に台北とマニラ、4月にジャカルタとマカオ、5月にシンガポールとバンコク、6月に香港など日本を入れて9地域を訪れる。

日本公演のチケットはきょう12日午後6時より、少女時代 日本オフィシャルSNS先行(抽選)・SMTOWN OFFICIAL JAPAN先行(抽選)が行われる。テヨンは昨年12月に約1年ぶりの新作The 6th Mini Album 『Letter to Myself』をリリース。叙情的でありながら爆発的なメロディーが調和したタイトル曲「Letter To Myself」をはじめ、さまざまな状況の外部世界に直面した自身の感情と内面世界に集中する物語を盛り込んだ計6曲が収録され、テヨンのより一層成熟した音楽を楽しむことができる作品となっている。【TAEYEON CONCERT - The TENSE in JAPAN】■日程・会場4月19日(土) [東京] 有明アリーナ 16:00開場 / 17:00開演4月20日(日) [東京] 有明アリーナ 15:00開場 / 16:00開演