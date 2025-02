ロックバンド・サザンオールスターズによる10年ぶり、16枚目のオリジナル・アルバム『THANK YOU SO MUCH』が3月19日にリリースされるのを前に、3月1日発売の『BRUTUS』で特集を組まれることが発表された。同誌が3月1日に発売する1026号が、サザンオールスターズの特集号に。16枚目のオリジナル・アルバムのリリースを控えた“今”のサザンに迫るべく、ツアー公演日の合間を縫って実施した桑田佳祐のロングインタビューをはじめ、原由子、関口和之、松田弘、野沢秀行、全メンバーへのインタビューも実施した。開催中の全国アリーナ&ドームツアー「THANK YOU SO MUCH!!」にいち早く潜入し、ライブ直前の緊張と高揚が高まるステージ裏で敢行したフォトセッションで撮り下ろされた写真が、表紙と中面を彩ることも明らかになった。その他にもさまざまな視点で『THANK YOU SO MUCH』やサザンオールスターズの魅力を読み解く記事がたっぷりと掲載される予定となっている。