¡Ú²Ç¤Î»äÊª¤òÅð¤àµÁËå1¡Û¸È¤ÈÉ×¤ËÁÊ¤¨¤ë¤â¡ÖÈï³²ÌÑÁÛ¤Ç¤·¤ç¡×¢ª ¤½¤³¤Ç¡¢²Ç¤¬¼è¤Ã¤¿¹ÔÆ°¤Ï¡ª¡©
Æ±µï¤¹¤ëµÁËå¤¬¡¢É×ÉØ¤Î¿²¼¼¤Ë¾¡¼ê¤Ë½ÐÆþ¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡©¤½¤¦»×¤¤Çº¤ó¤Ç¤¤¤¿A»Ò¡£¼«Ê¬¤Î»ý¤ÁÊª¤òÅð¤Þ¤ì¤¿¤¢¤²¤¯¡¢¸È¤ÈÉ×¤Ë¤ÏÈï³²ÌÑÁÛ¤È¸À¤ï¤ì¿¼¤¯½ý¤Ä¤¤Þ¤·¤¿¡£Ã¯¤â¿®¤¸¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ê¤é¡¢·èÄêÅª¤Ê¾Úµò¤òÆÍ¤¤Ä¤±¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡ª
¾¡¼ê¤Ë»äÊª¤ò»È¤ï¤ì¤ë
º£¤Þ¤ÇÊì¿Æ¤È·»¤Ë´Å¤ä¤«¤µ¤ì¡¢²¿¤ò¤·¤Æ¤âµö¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤Ç¤¢¤í¤¦C»Ò¡£¤¢¤¤é¤«¤Ë¼«Ê¬¤Î¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¥Ô¥¢¥¹¤òÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢µÕ¥®¥ì¤Ç¾è¤êÀÚ¤í¤¦¤È¤¹¤ëC»Ò¡¢¤½¤·¤ÆËå¤òÌÑ¿®¤¹¤ë¤¢¤Þ¤ê¡¢A»Ò¤ò¿®¤¸¤Ê¤¤¸È¤ÈÉ×¡£A»Ò¤ÎºîÀï¤Ë¤Þ¤ó¤Þ¤È°ú¤Ã¤«¤«¤Ã¤¿C»Ò¤Ï¤É¤¦È¿±þ¤¹¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¡ã²Ç¤ÎÈ¿·âÊÔ¤ËÂ³¤¯¡ä
¡ÚÂÎ¸³¼Ô¡§30Âå½÷À¡¦²ñ¼Ò°÷¡¢²óÅú»þ´ü¡§2024Ç¯5·î¡Û
¢¨ËÜµ»ö¤Ï¡¢¼¹É®¥é¥¤¥¿ー¤¬¼èºà¤·¤¿¼ÂÏÃ¤Ç¤¹¡£¥é¥¤¥¿ー¤¬¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤·¤¿ÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¼èºàÂÐ¾Ý¼Ô¤Î¸Ä¿Í¤¬ÆÃÄê¤µ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¸ÇÍÌ¾»ì¤Ê¤É¤ËÊÑ¹¹¤ò²Ã¤¨¤Ê¤¬¤é¹½À®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Illustrator¡§º´ÅÄ¡¡ÀÅ
ltn¥é¥¤¥¿ー¡§Âç¾ë¥µ¥é
¥¤¥Ù¥ó¥È¡¦½¸µÒ¡¦±¿±Ä¥³¥ó¥µ¥ë¡¢¥é¥¤¥¿ー»ö¶È¤Î¥Õ¥êー¥é¥ó¥¹¤È¤·¤Æ³èÆ°¸å¡¢»ö¶È²ñ¼Ò¤òÀßÎ©¡£¸½ºß¤â²ñ¼Ò·Ð±Ä¼Ô·ó¥é¥¤¥¿ー¤È¤·¤Æ³èÆ°Ãæ¡£»ö¶È¤òµ¯¤³¤·¡¢·Ð±Ä¤Ë¼è¤êÁÈ¤à·Ð¸³¤«¤é½÷À¥êー¥Àー¤ÎÇº¤ß¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤¿¤ê¡¢Îø°¦¤ä·ëº§¤ËÇº¤á¤ëÂ¿¤¯¤Î½÷À¤ÎÁêÃÌ¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¿¤¿¤á¡¢ÆÉ¼Ô¤¬Á°¸þ¤¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤Êµ»ö¤òÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤¬¥â¥Ã¥Èー¡£