¿åÆ»´É¤¬ÇËÂ»¡¡¿å¤¢¤Õ¤ì¤ë¡¡Âçºå¡¦ºæ»Ô¤ÇÁê¼¡¤°
¡¡ÂçºåÉÜºæ»Ô¤Ç¿åÆ»´É¤¬Áê¼¡¤¤¤ÇÇËÂ»¤·¡¢Æ»Ï©¤Ë¿å¤¬¤¢¤Õ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡12Æü¸áÁ°¡¢ºæ»ÔÈþ¸¶¶è¤Ç¡ÖÆ»Ï©¤«¤é¿å¤¬¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¿åÆ»¶É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Ï·µà²½¤Ë¤è¤ë¿åÆ»´É¤ÎÇËÂ»¤ÇÏ³¤ì¤¿¿å¤¬Æ»Ï©¤ÎÊÞÁõ¤ò²¡¤·¾å¤²¤¿¤³¤È¤ÇÃÊº¹¤¬¤Ç¤¡¢¿å¤¬¤¢¤Õ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡ºæ»Ô¤Ç¤ÏÌó10¥¥íÎ¥¤ì¤¿ºæ¶è¤Ç¤â12Æü¸áÁ°¡¢¿åÆ»´É¤¬²õ¤ì¤Æ°ì»þ¡¢ÃÇ¿å¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡12Æü¸áÁ°¡¢ºæ»ÔÈþ¸¶¶è¤Ç¡ÖÆ»Ï©¤«¤é¿å¤¬¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¿åÆ»¶É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Ï·µà²½¤Ë¤è¤ë¿åÆ»´É¤ÎÇËÂ»¤ÇÏ³¤ì¤¿¿å¤¬Æ»Ï©¤ÎÊÞÁõ¤ò²¡¤·¾å¤²¤¿¤³¤È¤ÇÃÊº¹¤¬¤Ç¤¡¢¿å¤¬¤¢¤Õ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡ºæ»Ô¤Ç¤ÏÌó10¥¥íÎ¥¤ì¤¿ºæ¶è¤Ç¤â12Æü¸áÁ°¡¢¿åÆ»´É¤¬²õ¤ì¤Æ°ì»þ¡¢ÃÇ¿å¤·¤Þ¤·¤¿¡£
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
¿ÀÆàÀî,
¥À¥¤¥¹,
Êè,
²ð¸î¥¿¥¯¥·¡¼,
Ë¬Ìä²ð¸î,
¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°,
¿À»ö,
Åìµþ,
²ð¸î,
°ÖÎîº×