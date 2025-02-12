¡Ö¤Þ¤¡¤½¤Ã¤¯¤ê¡×¤Ù¤Ã¤Ô¤ó¤µ¤ó½÷Í¥¿ÆÌ¼¤Î¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹2¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÂçÈ¿¶Á¡ÖÁÇÅ¨¡×¡Ö¸«¹û¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¸ªÊú¤¯ÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡²Î¼ê¤Ç½÷Í¥¤ÎÊÕ¸«¥Þ¥ê(74)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£²¹ÀôÎ¹¹Ô¤Ç¤Î¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿ÍÍ»Ò¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡Â¹¤Ë»£¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÊÕ¸«¥Þ¥ê¤¬Ì¼¤ÎÊÕ¸«¤¨¤ß¤ê¤Î¸ª¤òÊú¤¯¤¬ÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤ÍÍ»Ò¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¥Ë¥Ã¥³¥ê¡£ÊÌ¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¤Ï¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿ÍÍ»Ò¤ÎÊÕ¸«¥Þ¥ê¤¬¡Ö²û¤«¤·¤¤²¹ÀôÎ¹¹Ô¡¢¥¦¥§¥ë¥«¥à¥É¥ê¥ó¥¯¤ÎÀ¸¤ß¤«¤ó¥¸¥å¡¼¥¹ÈþÌ£¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤êÎ¹¹Ô¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ëÍÍ»Ò¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö¤Þ¤¡¤½¤Ã¤¯¤ê¤Ç¤¹¡¡ÁÇÅ¨¤Ê¿Æ»Ò¡Ä¤ªÂ¹¤µ¤ó¤â¤ªÆó¿Í¤¬¤´¼«Ëý¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¸«¹û¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÖÊÌÕÍ¡Ê¤Ù¤Ã¤Ô¤ó¡Ë¤µ¤ó¿Æ»Ò¡×¡ÖÁÇÅ¨¡×¤Ê¤É¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤ÎÈ¿¶Á¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£