¡ÚÃíÌÜ¡Û¤³¤Î¤¢¤È¡Ö½Õ°ìÈÖ¡×È¯É½¤«¡Ä¡ÖÆ§¤óÄ¥¤Ã¤ÆÊâ¤¤¤¿¡×´ØÅì¤Ç¤Ï¶¯É÷¤ÇÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¤ä¤Ã¤È¤Î¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤ë½ê¤â¡¡±Á¸¶¿À¼Ò¤Ç¤Ï¡Ö´¨Èìºù¡×°ìÂÁá¤¯¡ÈËþ³«¡É¤Ë
12Æü¤Ï³ÆÃÏ¤ÇÉ÷¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÀÅ²¬¤ÇË½É÷·ÙÊó¡¢¹¤¤ÈÏ°Ï¤Ë¶¯É÷Ãí°ÕÊó¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¤³¤Î¤¢¤È¤Ï´ØÅì¤ÇÆîÉ÷¤¬¶¯¤Þ¤ê¡¢¡Ö½Õ°ìÈÖ¡×¤¬¿á¤¯²ÄÇ½À¤¬¤¢¤êÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
Åìµþ¡¦¤ªÂæ¾ì¤Ç¤Ï¡¢¸á¸å3»þ²á¤®¤«¤éÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¤ä¤Ã¤È¤Ê¤Û¤ÉÉ÷¤¬¶¯¤Þ¤ê¡¢Êâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â³§¡¢È±¤ÎÌÓ¤¬Èô¤Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿
½Õ°ìÈÖ¤Î¾ò·ï¤ÏÎ©½Õ¤«¤é½ÕÊ¬¤Þ¤Ç¤Î´Ö¤Ë¿á¤¯Æî´ó¤ê¤ÎÉ÷¤Ç¡¢´ØÅì¤Ç¤ÏºÇÂçÉ÷Â®8¥á¡¼¥È¥ë°Ê¾å¤Ç¤¹¡£
12ÆüÌë¡¢´ØÅì¤Ç½Õ°ìÈÖ¤¬¿á¤±¤Ð13Æü¡¢µ¤¾ÝÄ£¤«¤éÈ¯É½¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢Åìµþ¡¦ÉÊÀî¶è¤Î±Á¸¶¿À¼Ò¤Ç¤Ï¥«¥ó¥Ò¥¶¥¯¥é¤¬¤Ò¤ÈÂÁá¤¯Ëþ³«¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Á¯¤ä¤«¤ÊÇ»¤¤¥Ô¥ó¥¯¿§¤Î²Ö¡£
Ááºé¤¤Îºù¤òµá¤á¤ÆÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬Ë¬¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
»²ÇÒµÒ¤«¤é¤Ï¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë¤¤ì¤¤¤Êºù¤¬ºé¤¤¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Í½ÁÛ³°¤Ç¤¹¡£Çß¤âÃÙ¤ì¤Æ¤ë¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤Æ¤¿¤Î¤Ç¡£½Õ¤Ã¤Æ´¶¤¸¤¬¤·¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤³¤ó¤Ê¤Ë¤¤¤Ã¤Ñ¤¤ºé¤¤¤Æ¤ë¤È»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¤â¤¦½Õ¤¬¤½¤í¤½¤íÍè¤ë¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ï¤·¤Þ¤¹¤è¤Í¡£´¨¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡£¤³¤ì¤À¤±ÀÄ¶õ¤Ë¥Ô¥ó¥¯¡£¤¤ì¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£½Õ¤Ã¤Ý¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤êºù¤ò¸«¤ë¤Èµ¤Ê¬¤¬¹âÍÈ¤·¤Þ¤¹¤è¤Í¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬Ê¹¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
½Õ¤ÎË¬¤ì¤¬ÂÔ¤Á¤¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
12ÆüÌë¡¢Æî¤«¤é¤Î¶¯¤¤É÷¤¬¿á¤¯Í½Êó¤Ç¡¢´ØÅì¤Ç¤Ï¡Ö½Õ°ìÈÖ¡×¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤¹¤Ç¤ËÃÏÌÌ¤Ë¤Ï¡¢²Ö¤Ó¤é¤¬¡£
»²ÇÒµÒ¡§
¤ª²Ö¤Î»þ´ü¤Ã¤Æ¤À¤¤¤¿¤¤É÷¤¬¿á¤¯¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£É÷¤¬¿á¤¯¤³¤È¤â½Õ¤Î1¤Ä¡£¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¤«¤Ê¡£