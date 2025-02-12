NHK¡Ö¥µ¥é¥á¥·¡×¡¢14Ç¯¤ÎÎò»Ë¤ËËë¡¡¡Ö¥ï¥ë¥¤¥³¤¢¤Ä¤Þ¤ì¡×¤â½ªÎ»
¡¡NHK¤Î¿Íµ¤ÈÖÁÈ¡Ö¥µ¥é¥á¥·¡×¡ÊÌÚÍË¸á¸å8»þ15Ê¬¡¢´ØÀ¾ÃÏÊý¤ò½ü¤¯¡Ë¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼ÊüÁ÷¤¬¡¢¿·Ç¯ÅÙ¤ÎÈÖÁÈ²þÊÔ¤ËÈ¼¤¤¡¢º£Ç¯ÅÙËö¤Ç½ªÎ»¤¹¤ë¡£
¡¡Æ±¶É¤¬12Æü¡¢È¯É½¤·¤¿¡£ÇÐÍ¥¤ÎÃæ°æµ®°ì¤µ¤ó¤Î·ÚÌ¯¤Ê¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ÇÃÎ¤é¤ì¤¿¡¢¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ï2011Ç¯¤Ë»Ï¤Þ¤ê¡¢14Ç¯Â³¤¤¤¿¡£
¡¡¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï¡Ö¥é¥ó¥Á¤ò¤Î¤¾¤±¤Ð¡¢¿ÍÀ¸¤¬¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¡×¡£ÍÍ¡¹¤Ê¿¦¼ï¤ÎÃë¿©¤ä¼Ò°÷¿©Æ²¡¢Ë´¤ÃøÌ¾¿Í¤Î°¦¤·¤¿¥é¥ó¥Á¤Ê¤É¤ò¼è¤ê¾å¤²¡¢Èë¤á¤é¤ì¤¿¤³¤À¤ï¤ê¤ä¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¿¡£»³Ì¾·¼Íº¥á¥Ç¥£¥¢Áí¶ÉÄ¹¤Ï½ªÎ»¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö14Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤¬¡¢º£²ó¡¢¶èÀÚ¤ê¤ò¤Ä¤±¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢E¥Æ¥ì¤ÎÈÖÁÈ¡Ö¥Ð¥ê¥Ð¥é¡×¡ÊÌÚÍË¸á¸å8»þ¡Ë¤¬3·î¤ËÊüÁ÷½ªÎ»¤¹¤ë¤³¤È¤ËÈ¼¤¤¡¢¸å·Ñ¤Ë¤Ï¡¢Â¿ÍÍ¤Ê»ëÅÀ¤Ç¡ÖÌä¤¤¡×¤òÃµµá¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤ÎÈÖÁÈ¡Ötoi¡Ê¥È¥¤¡Ë-toi¡Ê¥È¥¤¡Ë¡×¤òÊüÁ÷¤¹¤ë¤È¡¢Æ±¶É¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£»³Ì¾Áí¶ÉÄ¹¤Ï¡ÖÍÍ¡¹¤ÊÀ¸¤¤Å¤é¤µ¤òÊú¤¨¤¿Åö»ö¼Ô¤ò¼è¤ê¾å¤²¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¿Í¡Ê¾ã³²¼Ô¡Ë¤¿¤Á¤ÎÀ¼¤òÅÁ¤¨¤ëÈÖÁÈ¤ò¤ä¤á¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢·Ñ¾µ¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ä¤â¤ê¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¿·¤·¤¤ÃÏ¿Þ¡×¤Î°ð³À¸ãÏº¤µ¤ó¡¢Áð磲¹ä¤µ¤ó¡¢¹á¼è¿µ¸ã¤µ¤ó¤Î3¿Í¤òµ¯ÍÑ¤·¤¿¶µ°é¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡Ö¥ï¥ë¥¤¥³¤¢¤Ä¤Þ¤ì¡×¡Ê²ÐÍË¸á¸å11»þ¡Ë¤â3·î¤Ç½ªÎ»¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¡¢È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¡ÊµÜÅÄÍµ²ð¡Ë
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
°ËÅì»Ô,
¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°,
¿ÀÆàÀî,
ÆÁÅç,
¥Ç¥¤¥µ¡¼¥Ó¥¹,
Ë¬Ìä²ð¸î,
¼Í½ÐÀ®·Áµ¡,
²£ÉÍ,
¥Û¥Æ¥ë,
¾åÅÄ