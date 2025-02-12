¥µ¥Ã¥«ー½÷»Ò¤Ê¤Ç¤·¤³1Éô¡¦²¬»³Åò¶¿¥Ù¥ë¤¬¿·ÂÎÀ©È¯É½¡¡18¿Í¤Î¿·ÀïÎÏ²ÃÆþ
Åò¶¿¥Ù¥ë¡¡¿·ÂÎÀ©È¯É½²ñ¡¡Èþºî»ÔÃæ»³
¡¡¿·¤¿¤ÊÉñÂæ¤ÇÀï¤¤¤Þ¤¹¡£¥µ¥Ã¥«ー½÷»Ò¤Ê¤Ç¤·¤³1Éô¥êー¥°¤Ë¾º³Ê¤·¤¿²¬»³Åò¶¿¥Ù¥ë¤¬¿·ÂÎÀ©¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê²¬»³Åò¶¿¥Ù¥ë¡¿Ã«¸ýÇî»Ö ´ÆÆÄ¡Ë
¡ÖÍ¥¾¡¤È¤¤¤¦¥ïー¥É¤Ï¾ï¤Ë»È¤¤Â³¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÅöÁ³¤Ç¤¹¤¬1Éô¤Ç¤âÍ¥¾¡¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×
¡¡ºò¥·ー¥º¥ó¤Ï¤Ê¤Ç¤·¤³2Éô¤òÀï¤¤¡¢20¾¡2Ê¬¤±ÌµÇÔ¤Î°µÅÝÅª¤ÊÀ®ÀÓ¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿Åò¶¿¥Ù¥ë¡£
¡¡1ÉôÄ©Àï¤Ø¡¢¥Áー¥à¤¬·Ç¤²¤ë¥¹¥íー¥¬¥ó¤Ï¡Ø¿Ê²½¡Ù¤Ç¤¹¡£
¡¡MVP¤ÈÆÀÅÀ²¦¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢¥Áー¥à¤ÎÂç¹õÃì¤À¤Ã¤¿²£»³µ×Èþ¤¬ÂàÃÄ¤·¤¿°ìÊý¡¢·Ð¸³ËÉÙ¤Ê¥Ù¥Æ¥é¥ó¤«¤é¹âÂ´¥ëー¥ー¤Þ¤Ç¡¢18¿Í¤â¤Î¿·ÀïÎÏ¤ò·Þ¤¨¡¢¥Ñ¥ïー¥¢¥Ã¥×¤ò¿Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÊWE¥êー¥°Ä¹Ìî¤«¤é²ÃÆþ ºîÍÛ³Ø±à¹â¹»½Ð¿È¡¿ÃæÌî¶×²» Áª¼ê¡Î20¡Ï¡Ë
¡ÖºîÍÛ¤Î»þ¤è¤ê¤âÀ®Ä¹¤·¤¿»Ñ¤ò¸«¤»¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Åò¶¿¥Ù¥ë¤ÇÍ¦µ¤¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡Åò¶¿¥Ù¥ë¤Î³«ËëÀï¤Ï3·î15Æü¡£ÄÅ»³Î¦¾å¶¥µ»¾ì¤Ç¡¢¥¹¥Õ¥£ー¥ÀÀ¤ÅÄÃ«FC¤ÈÂÐÀï¤·¤Þ¤¹¡£