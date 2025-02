韓国各紙が内戦の危機を訴える。左右対立が激化する中、ついに裁判所への襲撃が始まったからだ。司法は仲介役を果たせない。「尹錫悦(ユン・ソンニョル)大統領の弾劾が決まれば、暴動が起きかねない」と韓国観察者の鈴置高史氏は言う。

【写真】さすがに「世界に誇る民主主義」とは言えなくなってきた…ソウル西部地裁の破壊の跡

一番危ないアノクラシー

鈴置:韓国で注目を集めている本があります。カリフォルニア大学サンディエゴ校のB・F・ウォルター(Barbara Walter)教授が書いた『How Civil Wars Start: And How to Stop Them』です。邦訳のタイトルは『アメリカは内戦に向かうのか』。

1月19日の襲撃後、損傷したソウル西部地裁の壁にあった韓国国旗

ウォルター教授は冷戦終焉後に世界で内戦が急増したことに注目。ほかの研究者と共に、第二次大戦以降に世界中で発生した内戦を研究し、共通するパターンを探したのです。

ウォルター教授が内戦研究を始めたのは1990年で、2022年1月にこの本を出版しました。もちろん、大統領選挙に不正があったとしてトランプ(Donald Trump)支持派が起こした米連邦議会への襲撃事件(2021年1月6日)も織り込んでいます。

――内戦の共通点とは?

鈴置:完全な独裁国家でもなく、成熟した民主国家でもない中途半端な国で内戦は起きるとウォルター教授は言います。そんな国が政情不安や内戦に陥る可能性は専制国家の2倍、成熟した民主主義国家の3倍あるそうです。原書の14ページです。

保守政権でも日本との溝はなぜ広がる?世界最悪の人口減少をなぜ放置?…韓国を観察して40年余り“朝鮮半島「先読みのプロ」”による韓国論の決定版

中途半端な民主政体を「アノクラシー(anocracy)」と呼びます。「アノクラシーの国で内戦が起きやすい要因の一つは法の支配の欠如にある」との研究結果をウォルター教授は引用しています(原書200ページ)。

韓国の法治もかなり怪しげなところがあります『韓国消滅』第2章「形だけの民主主義を誇る」参照)。

ちなみに、韓国語版が出版されたのは今年1月20日。尹錫悦大統領の拘束令状を発布したソウル西部地裁を保守派が襲撃した翌日でした。ほとんどの韓国紙がこの本を取り上げたのも当然でしょう。

韓国も内戦前夜

左派系紙ハンギョレは「陰謀論が呼ぶ『内戦』…韓国民主主義のための予言書[.txt]」(1月31日、韓国語版)でこの本を引用しつつ、「内乱の試みよりも不気味なのは内戦への前兆だ」と書きました。

「内乱の試み」とは尹錫悦大統領の戒厳宣布、「内戦の前兆」とはソウル西部地裁襲撃事件を指します。「不気味」とまで表現したのは、戒厳令は政争のひとコマに過ぎないが、襲撃事件は若者から高齢者まで保守派が結集する大衆行動の一端と見なしたからです。まさに国民が2つに分かれて戦う「内戦」の前兆と捉えたのです。

中央日報のチェ・フン主筆も「真の大韓民国危機の兆候」(2月3日、日本語版)で、国民の間の鋭い対立に危機感を表明しました。そして裁判所への襲撃までが起きる韓国の現状が、ウォルター教授の指摘する「内戦前夜」とピタリと重なると警告を発したのです。

――韓国人は「日本や米国よりも高い水準の民主主義」を誇っていました。

鈴置:2017年に朴槿恵(パク・クネ)大統領を弾劾した頃から「我が国の民主主義は世界の模範」と自賛していました(『米韓同盟消滅』第3章「中二病にかかった韓国人」参照)。

もっとも、昨年12月の戒厳令の直後には一転、「アフリカの後進国並み」としょげ返りました。天変地異以外の理由で戒厳令を出す先進国はまず、ないからです。

しかし韓国人はただちに気をとり直しました。戒厳令を無効化した際、国会議員と共に「市民」も国会に参集したことを強調し「民度の高さではやっぱり、米国や日本よりも上」と、再び胸をそらしたのです。

この辺りは――喜劇的な香りがする韓国人の心の動きに関しては「戒厳令が宣布されても『韓国すごい』『米国人や日本人より民度が高い』と誇る韓国人」をお読みください。

権限もないのに捜査

――そうでした。民度は「日本より韓国の方が高い」のでした。

鈴置:尹錫悦大統領への弾劾賛成派と反対派のデモが同じ場所で開かれても、警察が間に入れば衝突が起きない――。こんな「事実」も韓国人の自信の源となりました。「米国人や日本人だったら殴り合いになる」と肩をそびやかす韓国人もいました。

しかし、裁判所襲撃という暴力の行使が始まってしまった。「韓国人が世界最高!」などと誇っていられなくなったのです。ことに左派は。

――裁判所を襲撃するなんて、逆効果。むしろ左派は「しめた!」と考えるのでは?

鈴置:韓国ではそうはなりません。正義を実現するためには実力を使うべし、との空気が色濃いのです。保守は正義を主張したに過ぎない。むしろ、正義への強い思いへの表明と見なされます。

拘束令状の発布に関しては西部地裁にも弱みがあります。捜査に当たった公捜処(高位公職者犯罪捜査処)には内乱罪の捜査権限がないからです。権限を持つのは警察です。

そこで公捜処は職権乱用の疑いで捜査する過程で関連犯罪として内乱罪も調べた、との理屈を掲げました。が、韓国の大統領はその任にある限り、内乱罪か外患罪以外で刑事上の訴追を受けないと憲法84条に定められています。

弾劾反対派は公捜処の無法捜査を指摘してきました。それを無視して拘束令状を発布した裁判所も非難の対象です。そもそもソウル西部地裁は左派の牙城であり、保守陣営から目の敵にされてきました。「慣例ではソウル中央地裁に拘束令状を申請すべきなのに、令状が出やすい西部地裁に申請した」との不満も保守は溜めています。

裁くのは「最も左の裁判官」

――結局、裁判所襲撃事件は……。

鈴置:裁判官に大きな圧力となるでしょう。襲撃した暴徒のうち、63人が器物損壊や放火で起訴されましたが、彼らの狙いは令状を出した裁判官をやっつけることにもあったのです。深夜だったため裁判官は不在で、事無きを得たのですが。

この事件以降、保守派は裁判官を標的にし始めました。尹錫悦大統領を巡る裁判はツ―トラックです。内乱罪で訴えられている刑事裁判と、憲法裁判所に訴えられている弾劾訴追です。憲法裁判所が訴追を認めれば、大統領職を直ちに解任されることになります。保守派は当面の攻撃目標を憲法裁判所の裁判官に定めました。

与党「国民の力」は尹錫悦大統領の弾劾を審判する憲法裁判所の裁判官の3人が明らかな左派で、公正な審判を期待できないと非難しました。朝鮮日報の「『私が一番左』…政治偏向論争に陥った憲法裁判所」(1月31日、韓国語版)からその主張を要約します。

・裁判長を務める人物は左派の裁判官の集まり「我が法研究会」の会長を務めた時に「この会で私が一番左だ」とTwitter(現・X)でつぶやいた。また、[次期大統領選挙に出馬すると見られる]「共に民主党」の李在明(イ・ジェミョン)代表とFacebookを通じて会話するほどに親しい。

・ほかの裁判官2人も実弟が尹錫悦退陣を要求する団体の幹部、あるいは夫が弾劾を主張する団体の関係者である。

この批判に対し、憲法裁判所は「裁判官は個人的関係を超えて判決を下す」などと反論しましたが、判決に対する疑惑を払拭したとは言えません。

憲法裁を叩き壊せ

2月5日には国家人権委員会のNO.2であるキム・ヨンウォン常任委員(次官級)が自身のFacebookに「もし、憲法裁判所が主権者である国民の意思に逆らって大統領を弾劾するなら、国民は憲法裁判所を叩き壊さねばならない」と書きこみました。

キム・ヨンウォン氏は尹錫悦大統領によって常任委員に任命された元検事です。ここに至って、憲法裁判所に対する物理的な攻撃が呼びかけられたのです。さっそく、憲法裁判所への具体的な攻撃方法を教唆する投稿がオンライン上に広がりました。

ハンギョレの「西部地裁に続き『憲法裁で騒乱』謀議…警察、投稿者を追跡=韓国」(2月10日、日本語版)は、投稿には「粛清」「刺殺」などの単語が使われており、警察が騒乱の事前謀議として捜査に乗り出したと報じました。

2月10日、国家人権委員会は憲法裁判所など司法と捜査機関に対し「尹錫悦大統領の防御権を十分に保障し、不拘束で捜査せよ」と勧告しました。国家機関同士が保守と左派に分かれて抗争を始めたのです。

なお、弾劾されて職務停止中の韓悳洙(ハン・ドクス)首相も2月6日、国会で「憲法裁判所が国民の納得する判決を下さねば、国民は分裂する」と述べています。韓悳洙氏の人柄から見て、憲法裁に圧力をかける、というよりも国論の分裂を心の底から恐れているのでしょう。

急激に膨らむ弾劾反対集会

――国論が分裂し始めたのですか?

鈴置:その通りです。図表「尹大統領弾劾に関する世論調査」をご覧ください。国会で弾劾訴追が可決される直前の2024年12月第2週の世論調査では、75%が尹錫悦大統領の弾劾に賛成でした。反対はたったの21%。

それが1月第4週には59%対36%にまで接近したのです。なお、旧正月のため、2月第1週と第2週の調査はなく、第3週の結果は2月14日になるまで分かりません。朴槿恵大統領の弾劾当時、「賛成」が一貫して80%前後を占めたのと対照的です。

賛否が拮抗するに連れ、集会の現場に繰り出す人々――ことに保守派の「熱量」が急速に上がっています。2月1日、釜山では弾劾反対を叫ぶ保守派が1万3000人(警察発表)も集まったと話題になりました。次の土曜日である2月8日には大邱に5万2000人(同)と跳ね上がりました。

弾劾反対集会の多くは韓国で強い力を持つプロテスタント教会が主催しています。2月8日の集会では、保守の有力アジテーターが登壇して「尹大統領への支持率が60%を超せば、憲法裁は弾劾を100%棄却する」と露骨に司法に圧力をかけました。

朝鮮日報の「プロテスタントと20・30代が合流 地域も全国化…勢力が拡大する反・弾劾派」(2月10日、韓国語版)が報じました。

「アフリカ」から「模範国」へ復帰

――なぜ、弾劾反対派の「熱量」がこれほどに高まったのですか?

鈴置:李在明氏を次の大統領にしたらまずい、との思いが普通の人にまで共有されてきたからでしょう。

「トランプ就任でどうなる韓国…『米中どちらの味方か』の岐路に 米有力議員は韓国左派を“内通者”と非難」でも書いたように、「反米従中」の李在明政権が誕生すれば米国との関係が悪化する可能性が極めて高いのです。

そもそも李在明代表は公職選挙法違反など数々の容疑で告訴されており、左派の中にも大統領には不適格と見る人がいます。それに、大統領、首相と相次ぐ弾劾に乗り出した野党を見て、戒厳令直前の弾劾政局による混乱を思い出した人も多いと思われます。

――それにしても「アフリカ並みの後進国」の主犯を続投させたい人が4割近くもいるとは……。

鈴置:初めは私もそれが不思議でした。でも、非難の対象を大統領から左派に移し始めた韓国人と話していて、はたと気付いたのです。

「アフリカ並み」「未熟な民主主義国」の汚名を雪ぎ、一挙に「世界の模範」に戻るには弾劾を無効にすればいいのです。戒厳令が憲法違反ではなく、正統性あるものだったとすれば後進国ではなくなるのです。

弾劾決定なら暴動?

――でも、戒厳を宣布した事実は残ります。

鈴置:2月6日の憲法裁の審判で、「違法な戒厳令」の重要な証拠とされた尹錫悦大統領の「議員を[国会から]つまみ出せ」との発言が、実は「人員をつまみ出せ」だったことが明らかになりました。保守系紙は内乱罪とするには無理があると書き始めました。

尹錫悦大統領が国会に兵を送った事実に変わりはありませんが、弾劾審判には微妙な影響を与えそうです。先進国の称号を取り戻したい韓国人にとって嬉しい話です。憲法裁に弾劾を否認させる手掛かりができたと小躍りしているはずです。

――だから、極寒の韓国で弾劾反対集会が盛り上がるのですね。

鈴置:その通りです。弾劾が成立するか否かは左派が政権を奪取するか、保守が維持するかの問題だけではなくなりました。先進国の称号を守れるか否かの問題なのです。

韓悳洙首相の懸念が痛いほどに分かります。もし、憲法裁判所が弾劾を認めたら、先進国の称号を失ったと怒る人は街中で暴れまわる可能性が高い。一方、弾劾が否認されたら権力を奪いそこなった左派が暴れるでしょう。

韓国から目が離せません。世界も韓国も「内戦の時代」に入っているのです。

鈴置高史(すずおき・たかぶみ)

韓国観察者。1954年(昭和29年)愛知県生まれ。早稲田大学政治経済学部卒。日本経済新聞社でソウル、香港特派員、経済解説部長などを歴任。95〜96年にハーバード大学国際問題研究所で研究員、2006年にイースト・ウエスト・センター(ハワイ)でジェファーソン・プログラム・フェローを務める。18年3月に退社。著書に『韓国民主政治の自壊』『米韓同盟消滅』(ともに新潮新書)、近未来小説『朝鮮半島201Z年』(日本経済新聞出版社)など。2002年度ボーン・上田記念国際記者賞受賞。

デイリー新潮編集部