ÄÌ²ß¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡¡¥Ü¥é¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£ー¡¡Äã²¼¤Ï°ìÉþ¡¡ÊÆ¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á»Ø¿ô¤ÎÈ¯É½¹µ¤¨¤Æ

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¡¡USD/JPY¡¡EUR/USD¡¡EUR/JPY¡¡GBP/USD
1WK¡¡10.30¡¡8.72¡¡11.20¡¡8.74
1MO¡¡10.06¡¡8.19¡¡10.85¡¡8.16
3MO¡¡10.16¡¡7.77¡¡10.67¡¡8.09
6MO¡¡10.05¡¡7.67¡¡10.54¡¡8.12
9MO¡¡9.94¡¡7.65¡¡10.45¡¡8.20
1YR¡¡9.80¡¡7.64¡¡10.33¡¡8.26
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡¡GBP/JPY¡¡AUD/USD¡¡USD/CHF
1WK¡¡11.51¡¡9.62¡¡7.34
1MO¡¡11.05¡¡9.29¡¡7.01
3MO¡¡11.13¡¡9.24¡¡7.09
6MO¡¡11.05¡¡9.41¡¡7.19
9MO¡¡11.00¡¡9.56¡¡7.33
1YR¡¡10.95¡¡9.62¡¡7.41
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¡¡GBP/JPY¡¡AUD/USD¡¡USD/CHF
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