JDI¤Î¥Ñ¥Í¥ëÀ¸»º¡¢ÀÐÀî¤Ë½¸Ìó¡¡ÀéÍÕ¤Î¹©¾ìÇäµÑ¤Ø¡¢¾ÞÍ¿È¾¸º
¡¡·Ð±ÄÉÔ¿¶¤Î±Õ¾½¥Ñ¥Í¥ëÂç¼ê¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¡ÊJDI¡Ë¤Ï12Æü¡¢2026Ç¯3·î¤ò¤á¤É¤ËÌÐ¸¶¹©¾ì¡ÊÀéÍÕ¸©ÌÐ¸¶»Ô¡Ë¤Ç¤Î¥Ñ¥Í¥ëÀ¸»º¤ò½ªÎ»¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£ÀÐÀî¹©¾ì¡ÊÀÐÀî¸©ÀîËÌÄ®¡Ë¤Ë¥Ñ¥Í¥ëÀ¸»º¤ò½¸Ìó¤·¡¢ÌÐ¸¶¹©¾ì¤Ï¿Í¹©ÃÎÇ½¡ÊAI¡Ë¥Ç¡¼¥¿¥»¥ó¥¿¡¼¸þ¤±¤ËÇäµÑ¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¡£
¡¡¶ÈÀÓÄãÌÂ¤ò¼õ¤±¡¢25Ç¯6·î¤È12·î¤Ë»Ùµë¤¹¤ë°ìÈÌ¼Ò°÷¤Î¾ÞÍ¿50¡ó¸º³Û¤òÏ«Æ¯ÁÈ¹ç¤Ë¿½¤·Æþ¤ì¤¿¡£´ÉÍý¿¦¤Ï70¡ó¸º³Û¤¹¤ë¡£¼èÄùÌò¤Î·î³ÛÊó½·¤Ï30¡ó¤ò12¥«·î¸º³Û¤¹¤ë¡£
¡¡¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¡¼»º¶È°ÍÂ¸¤Ë¤è¤ëËýÀÅª¤ÊÀÖ»úÂÎ¼Á¤«¤éÃ¦µÑ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢È¾Æ³ÂÎ´ØÏ¢»ö¶È¤Ê¤É¤Ë·Ð±Ä»ñ¸»¤ò½¸Ãæ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£