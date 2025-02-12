ºÊ¤¬ÌëÄÌ¤·¼øÆý¤¹¤ëÃæ¡¢Çú¿ç¡ÄÉ×¤ËÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿²á¹ó¤Ê¸½¼Â¤È¤Ï¡©
º£²ó¤Ï¡¢¡ÖºÊ¤¬ÌëÄÌ¤·¼øÆý¤¹¤ëÃæÇú¿ç¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿ÃËÀ¡×¤¬¡¢Ä¾ÌÌ¤·¤¿²á¹ó¤Ê¸½¼Â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Öº£Æü¤ÎÌë¤ÏÀäÂÐ¤Ë»Ò¶¡¤ÎÌÌÅÝ¤ò¤ß¤Æ¤Í¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡Ä
¡ÖºÊ¤ÎÇ¥¿±¤¬Ê¬¤«¤ê°éµÙ¤ò¤È¤ê¡¢¼«Ê¬¤È¤·¤Æ¤Ï´èÄ¥¤Ã¤Æ°é»ù¤·¤Æ¤¤¤¿¤Ä¤â¤ê¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ºÊ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÁ´Á³¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢ºÊ¤Î¥¤¥é¥¤¥é¤¬Æü¤ËÆü¤ËÊç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê¤¢¤ëÆü¡¢Èè¤ì¤¬¤¿¤Þ¤Ã¤¿²¶¤Ï¡¢¡ØºÇ¶á¿çÌ²ÉÔÂ¤Ç¤Ä¤é¤¤¤«¤é¡¢º£Æü¤ÎÌë¤Ï»Ò¶¡¤¬µ¯¤¤¿¤éÀäÂÐ¤ËÌÌÅÝ¤ß¤Æ¤Í¡Ù¤È¶¯¤¯¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢Çú¿ç¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê°ìÅÙ¤âµ¯¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡Ë¡£
¤½¤·¤ÆÄ«µ¯¤¤ë¤È¡¢ºÊ¤â»Ò¶¡¤â²È¤Ë¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¿²¼¼¤Ë¤Ï¶õ¤ÎÓ®ÆýÉÓ¤¬¤¤¤¯¤Ä¤«Íî¤Á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ºÇ¶á»Ò¶¡¤ÎÌëµã¤¤¬·ã¤·¤¯¤Æ¤Ê¤«¤Ê¤«¿²¤Æ¤¯¤ì¤º¡¢ºÊ¤¬¡ØËèÈÕ¤Î¤è¤¦¤ËÌëÄÌ¤·¼øÆý¤·¤Æ¤ë¡Ù¤È¶òÃÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤ÎÁ°Æü¤ÎÌë¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡Ä¡Ä¡£ºÊ¤Ë¤Ï²¿ÅÙ¤âLINE¤òÁ÷¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¤¹¤Ù¤Æ¥¹¥ë¡¼¡£¤½¤ì¤«¤é¿ôÆü¤¿¤Á¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¤¤Þ¤À¤ËÏ¢Íí¤¬¤È¤ì¤º¿´ÇÛ¤Ç¤¹¡×¡ÊÂÎ¸³¼Ô¡§30ÂåÃËÀ¡¦²ñ¼Ò°÷¡¿²óÅú»þ´ü¡§2025Ç¯1·î¡Ë
»º¸å¡¢½÷À¤Ï¼øÆý¤ÇÈè¤ìÀÚ¤Ã¤Æ¿çÌ²ÉÔÂ¤Ê¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Û¥ë¥â¥ó¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÎÊÑ²½¤Ê¤É¤Ç¥á¥ó¥¿¥ë¤¬¤ä¤é¤ì¤¬¤Á¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£É×¤Ë¤Ï¤â¤Ã¤ÈÍý²ò¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡Ä¡£
¢¨Googirl¤¬ÆÈ¼«¤Ë¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¼Â»Ü¤·¡¢½¸¤á¤¿GoogirlÆÉ¼ÔÍÍ¤ÎÂÎ¸³ÃÌ¤ò¤â¤È¤Ëµ»ö²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£