½©ÅÄ¸©¤Î½üÀã»ö¶ÈÈñ 11²¯±ßÍ¾¤êÉÔÂ¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¡¡¹ßÀãÎÌ¤¬Ê¿Ç¯¤ËÈæ¤ÙÂ¿¤¯½üÀãµ¡¤äÇ³ÎÁÈñ¹âÆ¤Î±Æ¶Á Åö½éÍ½»»¤Ï59²¯±ß
²Á³Ê¹âÆ¤ÎÇÈ¤¬¸©¤Î½üÀãÈñ¤Ë¤â±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ê¿Ç¯¤ò¾å²ó¤ë¹ßÀãÎÌ¤Ë²Ã¤¨½üÀãµ¡¤äÇ³ÎÁÈñ¤Ê¤É¤¬¹âÆ¤·¡¢¸©¤Î½üÀã»ö¶ÈÈñ¤¬Åö½éÍ½»»¤«¤é11²¯±ßÍ¾¤êÉÔÂ¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Ï12Æü¤Î¸©µÄ²ñ¤Î·úÀß°Ñ°÷²ñ¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¸©¤Ïº£Ç¯ÅÙ¤Î½üÀãÈñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ59²¯±ß¤òÅö½éÍ½»»¤Ç¡¢·×¾å¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬11²¯6000Ëü±ß¤¬ÉÔÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤ÆÊäÀµÍ½»»°Æ¤ò¸©µÄ²ñ¤ËÄó½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½©ÅÄ»Ô¤Ï219¥»¥ó¥Á¤Ç²áµî5Ç¯¤Î1.5ÇÜ°Ê¾å¤Ë¤Î¤Ü¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤Ë²Ã¤¨¤Æ½üÀãµ¡¤äÇ³ÎÁÈñ¤Ê¤É¤¬¹âÆ¤·¡¢º£¥·ー¥º¥ó¡¢¸©¤¬´ÉÍý¤¹¤ëÆ»Ï©¤Î½üÀã»ö¶ÈÈñ¤ÏÌó70²¯6000Ëü±ß¤È¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢½©ÅÄ¶õ¹Á¤ÎÎßÀÑ¹ßÀãÎÌ¤â²áµî5Ç¯¤ÎÊ¿¶Ñ¤ÈÈæ¤Ù¤Æ1.5ÇÜ¤ËÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Âç´ÛÇ½Âå¶õ¹Á¤È¤¢¤ï¤»¤¿ÄÉ²Ã¤Î½üÀãÈñ4100Ëü±ß¤âÊäÀµÍ½»»°Æ¤ËÁÈ¤ß¹þ¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
²Á³Ê¹âÆ¤ÎÇÈ¤¬¸©¤Î½üÀãÈñ¤Ë¤â±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£