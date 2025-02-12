¿å¸»ÃÏ¤«¤é¸¡½Ð¤µ¤ì¤¿¡ÈPFAS¡ÉÂÐºö ³ÆÌ³¸¶»Ô¤¬¿·Ç¯ÅÙÍ½»»°Æ¤Ë7²¯7400Ëü±ßÍ¾¤ê·×¾å ¿·¤¿¤Ê½èÍý»ÜÀß¤Î¹©»öÈñÅù
¡¡È¯¤¬¤óÀ¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤ë²½³ØÊª¼Á¡ÖPFAS¡×¤¬¿å¸»ÃÏ¤«¤é¸¡½Ð¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢´ôÉì¸©³ÆÌ³¸¶»Ô¤Ï¡¢¾ô¿å½èÍý»ÜÀß¤Î·úÀßÈñÍÑ¤Ê¤É¤ò¿·Ç¯ÅÙÍ½»»°Æ¤ËÀ¹¤ê¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡³ÆÌ³¸¶»Ô¤Ï2025Ç¯2·î12Æü¡¢¿·Ç¯ÅÙ¤ÎÍ½»»°Æ¤òÈ¯É½¤·¡¢¿åÆ»¤Î¿å¸»ÃÏ¤«¤é¸¡½Ð¤µ¤ì¤¿Íµ¡¥Õ¥ÃÁÇ²½¹çÊª¡áPFAS¤ÎÂÐºöÈñÍÑ¤È¤·¤Æ¡¢7²¯7400Ëü±ß¤¢¤Þ¤ê¤òÀ¹¤ê¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
ÀõÌî³ÆÌ³¸¶»ÔÄ¹¡§
¡Ö»ÔÌ±¤Î³§¤µ¤ó¤Ë°ÂÁ´¤Ç°Â¿´¤Ê¿å¤Î¶¡µë¤ËÅØ¤á¤Æ¤¤¤¯¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¥Õ¥§ー¥º¤Ë¾å¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡¸½ºß¤Î³èÀÃº¤Ë¤è¤ë±þµÞÅª¤ÊÂÐºö¤ËÂå¤ï¤ê¡¢2026Ç¯ÅÙÃæ¤Î±¿ÍÑ³«»Ï¤òÌÜ»Ø¤¹¿·¤¿¤Ê¾ô¿å½èÍý»ÜÀß¤Î´ðÁÃ¹©»ö¤Ê¤É¤ÎÈñÍÑ¤ä¡¢ÃÏ²¼¿å±øÀ÷¤Î¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°ÈñÍÑ¤ò·×¾å¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£