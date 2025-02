Kis-My-Ft2が6月から全国8箇所24公演を周るアリーナツアーを開催することを発表した。さらに3月5日(水)にリリースされるLIVE DVD & Blu-ray「Kis-My-Ft2 Dome Tour 2024 Synopsis」のライブダイジェスト映像もYouTubeに公開された。br>本日2月12日は、14年前の同日にKis-My-Ft2がサプライズでデビュー発表を言い渡された日。デビュー発表の知らせが茶封筒に入れられて渡されたことから、Kis-My-Ft2とファンにとって、通称“茶封筒の日”と呼ばれる大切な記念日となっている。

LIVE DVD & Blu-ray『Kis-My-Ft2 Dome Tour 2024 Synopsis』



2025年3月5日(水)発売◾︎初回盤A 税込 \8,580円DVD (2枚組) JWBD-98685〜6Blu-ray (2枚組) JWXD-98687〜8ジャケット:Now printing仕様:PETスリーブ+ピクチャーレーベル / フォトブックレット32P(収録内容) *DVD/Blu-ray共通・LIVE本編 (東京ドーム公演/最終公演)Loved OneKeep it 100A.D.D.I.C.T.Remix Medley(SHE! HER! HER! / キ・ス・ウ・マ・イ 〜KISS YOUR MIND〜 / Shake It Up / アイノビート / S.O.S (Smile On Smile) / 運命Girl / SHE! HER! HER!)Connecting!!3D GirlほしゆいI Miss YouC’monovaHEARTBREAKERKiss魂WANNA BEEEE!!!Chillax'Forever girlLuv BiasJenga LoveWith...ResetB-SIDENAKEDCatapultFIRE BEATGravityTake OverWANI-WANI【ENCORE】光のシグナルThank youじゃん!AAOEverybody Go笑って 泣いて・Synopsis DOCUMENTARY MOVIETourの準備過程から本番まで、裏側に密着。ここでしか見ることのできない長編ドキュメント映像を収録。・TOUR MC集各公演での厳選されたMC集を存分に収録。◾︎初回盤B 税込 \8,580DVD (2枚組) JWBD-98689〜90Blu-ray (2枚組) JWXD-98691〜2ジャケット:Now printing仕様:PETスリーブ+ピクチャーレーベル / フォトブックレット32P(収録内容) *DVD/Blu-ray共通・LIVE本編 (東京ドーム公演/)*初回盤Aと同内容収録・東京ドームでボンバーマンやっちゃった!!キスマイメンバー夢の企画がいよいよ現実に!東京ドームステージ中央にある大画面を使って、ガチンコゲーム対決!勝利は誰の手に!?・TOUR メイキングオフショットムービーDOCUMENTARYに入りきらなかったTOURのリハーサルなどメンバーのオフショット満載。様々なバックステージの表情を楽しめる未公開映像作品。・DOME TOUR 名珍場面集ステージ上で起こった様々な名場面に珍場面も!?収録。ライブならではの見逃せないハプニングをまとめた映像集。◾︎通常盤 税込 \6,160DVD (2枚組) JWBD-98693〜4Blu-ray (2枚組) JWXD-98695〜6ジャケット:Now printing仕様:PETスリーブ / 100Pライブ写真集(初回仕様のみ)フォトブックレット12P(収録内容) *DVD/Blu-ray共通・LIVE本編 (東京ドーム公演/最終公演)*初回盤Aと同内容収録・マルチアングルLIVE映像Loved OneKeep it 100Jenga LoveResetWANI-WANI*各メンバーソロ映像を収録したマルチアングル映像となります。※DVD/Blu-rayの収録内容/特典映像は変更になる可能性がございます。最新情報はHPにて随時公開していきます。