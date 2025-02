東京ディズニーシーでは、2025年4月8日(火)から2026年3月19日(木)までの期間限定でスペシャルイベント「ダッフィー&フレンズ20周年:カラフルハピネス」を開催!

「ダッフィー&フレンズ20周年:カラフルハピネス」は、東京ディズニーシーにダッフィーが登場して20周年を迎えることを記念して行われるイベント。

今回は、東京ディズニーシー・ホテルミラコスタ「オチェーアノ」で提供される「ダッフィー&フレンズ20周年:カラフルハピネス」ブッフェを紹介していきます。

東京ディズニーシー・ホテルミラコスタ/オチェーアノ「ダッフィー&フレンズ20周年:カラフルハピネス」ブッフェ

価格:大人(平日) 7,200円/大人(土日祝) 7,700円

中人(7〜12才)4,700円/小人(4〜6才)3,400円

※3才以下は無料です。

※2025年4月28日(月)、4月30日(水)、5月1日(木)、5月2日(金)は、土日祝日料金となります。

提供期間:2025年4月8日〜2025年7月2日

提供時間:11:30〜21:00

・ブッフェ料理の提供は、営業終了時刻(入店終了時刻)の30分後までです。

・ご利用時間は120分といたします。

東京ディズニーシー・ホテルミラコスタのレストランでは、スペシャルメニューやスペシャルドリンクを用意し、特別な1年をお祝い!

オチェーアノで提供される「ダッフィー&フレンズ20周年:カラフルハピネス」ブッフェはお好きなものをお好きなだけいただくことができるメニュー。

彩り豊かなメニューの数々がブッフェ台に並びます。

ダッフィー&フレンズ7にんのカラーがモチーフになったデザートや、かわいいデコレーションも必見!

どれにしようか、目移りする時間も楽しみなブッフェメニューになっています。

東京ディズニーシー・ホテルミラコスタ/オチェーアノ「ダッフィー&フレンズ20周年:カラフルハピネス」ブッフェの紹介でした。

