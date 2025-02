2025年に実施される日本国際博覧会(大阪・関西万博)の”割引チケット”が購入できる、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンとの共同プロモーションを実施。

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンのチケットを購入された方を対象に、大阪・関西万博の入場チケット(前期券・早割一日券)が10%割引で販売されます。

「ユニバーサル・スタジオ・ジャパン」チケット購入者限定「大阪・関西万博」割引チケット

販売期間:2025年2月13日(木)〜4月12日(土)

大阪・関西万博をユニバーサル・スタジオ・ジャパンと一緒に楽しめる割引チケットが登場。

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンのチケットを購入された方限定で、大阪・関西万博の入場チケットが10%割引となるチケットが販売されます。

大阪・関西万博割引チケット販売について

2月13日15時以降、ユニバーサル・スタジオ・ジャパン公式WEBチケットストアでチケット(スタジオ・パスを含む)を購入された方へ配信される「ご購入・申込完了メール」に、大阪・関西万博の割引チケット販売用の特設サイトへのご案内とパスワードが記載されます。

特設サイトでメールに記載されたパスワードを入力すると、大阪・関西万博の入場チケットが10%の割引価格で購入できます。

特設サイトでの割引販売は、大阪・関西万博入場チケット販売事業者のぴあ株式会社が運営する「チケットぴあ」にて行われます。

対象券種

前売限定チケット

価格:

大人中人小人前期券(通常価格)5,000円3,000円1,200円前期券(割引価格)4,500円2,700円1,080円

販売期間:会期前の2025年4月12日まで販売

内容:開幕日の2025年4月13日から7月18日まで1回入場可能なチケット

早割一日券

価格:

大人中人小人早割一日券(通常価格)6,700円3,700円1,700円早割一日券(割引価格)6,030円3,330円1,530円

内容:会期中いつでも1回入場可能なチケット

※会期中チケット(2025年4月13日以降に販売)については、詳細が決まり次第、改めて案内されます

割引での購入方法

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンの公式WEBチケットストア(https://www.usj.co.jp/web/ja/jp)でチケット(スタジオ・パスを含む)を購入した方へ配信される「ご購入・申込完了メール」から、大阪・関西万博の割引チケット販売用特設サイトへアクセス。購入を希望する「前期券」もしくは「早割一日券」のどちらかを選択し、パスワード入力画面へ。上記のメールに記載されているパスワードを入力して、チケット購入画面へ。購入を希望した大阪・関西万博のチケットを購入。

※なお、パスワードの有効期限はユニバーサル・スタジオ・ジャパンのチケット(スタジオ・パスを含む)を購入後、1週間となります

購入後〜来場まで

大阪・関西万博のチケットID(英数字10桁)を受け取る。チケットIDの受け取り方法:https://kansai.pia.co.jp/pia-expo2025ticket/howto-ID.pdf来場日時予約などを行うための万博IDを取得。万博IDの新規登録:https://usrmng.accounts.expo2025.or.jp/idmng/users/screen/reg/usersAgreeTermsScreenチケットIDと万博IDを紐づけ。取得した万博IDでEXPO2025デジタルチケットサイトにログインし、マイチケットの「チケットの追加登録」のメニューより、1で取得したチケットIDを入力して万博IDとチケットIDを紐づけ。チケットの登録方法:https://www.expo2025.or.jp/tickets-index/information/mytickets/来場日時予約して来場。来場日時予約は必須です。あらかじめパビリオン・イベントの観覧予約を行うこともできます。パビリオン・イベント予約:https://www.expo2025.or.jp/tickets-index/reservation/注意事項:

・前売限定チケットの割引については、2025年4月6日(日)までにユニバーサル・スタジオ・ジャパン公式WEBチケットストアでチケット(スタジオ・パスを含む)を購入された方が、特設サイトへのご案内やパスワードを記載したメールの配信対象となります。

・前売限定チケットは、大阪・関西万博の開幕前日である4月12日(土)までの販売となります。

・会期中チケット(2025年4月13日以降に販売)については、詳細が決まり次第、改めてご案内します。

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンのチケットを購入された方限定の割引チケット。

2025年2月13日より販売が開始される「大阪・関西万博」割引チケットの紹介でした。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post ユニバーサル・スタジオ・ジャパンのチケット購入者限定!「大阪・関西万博」割引チケット appeared first on Dtimes.