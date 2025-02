²Ä°¦¤¤Ç­¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Î¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤â¡ª¡ÁÇ­¤â¿Í¤âHAPPY¤Ë¡Á¡¡HAPPY CAT MARKET vol.4

関西・大阪より始まった〜猫も人もHAPPYに〜を掲げる、猫POP-UPイベント「HAPPY CAT MARKET」を2025年2月15日(土)〜25日(火)に名古屋で開催します。

〜猫も人もHAPPYに〜 HAPPY CAT MARKET vol.4

会期 : 2025年2月15日(土)〜25日(火) 10:00〜21:00

最終日のみ 写真展15:00・猫MARKET19:00閉店

会場 : タカシマヤ ゲートタワーモール

3階ローズテラス/4階イベントスペース/4階エスカレーター横

〒450-6614 名古屋市中村区名駅一丁目1番3号

WEBサイト : https://www.jr-tgm.com/

入場料 : 無料

問い合わせ: HAPPY CAT MARKET運営(株式会社MASH WORKS)

メール happy.cat.market@gmail.com

楽しくお買い物や作家さんとの交流、可愛い猫の写真展などを楽しみながら、猫もHAPPYにしてしまおうという猫好きによる、猫好きと猫のためのイベントです。

■実施企画について

「猫MARKET」

開催エリア:3階ローズテラス/4階イベントスペース/4階中央エスカレーター横

第4回目の開催となる、HAPPY CAT MARKET vol.4では、厳選された人気作家やお店37組の猫グッズ・猫用品が勢揃いの猫MARKETを過去最大規模での開催します。

可愛い猫をモチーフとしてアクセサリーやステッカー、雑貨に衣類、猫用フードやおやつにケア用品などなどたくさんの猫グッズが楽しめます。

参加ショップ・作家

ICE BEANS/ねこカナぺちゃけ/キャットフード専門店/保護猫カフェneu。

/yoridono/ねっこねこ堂/あさのねこてっく/OKAYU FACTORY/五十嵐 健太/mochiri/SASEBO GAJIRA TEA/frankenji./ろくろく屋/エコジョーカー/ねっこー帽/愛知フォレストキャッツ with リッキー/名古屋大学ねこサークル【なごねこ】/Love cat/micrommtone with うに/MadAlice with チグラーシャ/Nyatze/megumix/MINKS/株式会社NEXTNEWWORLD(SILCAT)/Marine’s World/necoco/#猫屋/WAKO/ハイツくろねこ/HBAH project/猫猫寺/島工房/itomimi24/upe neko/QuatreChats/RETRO ZOO(レトロズー)/フクネコ倶楽部

また、猫MARKET以外にもたくさんの企画も用意しています。

「癒し猫写真展」

開催エリア:4階イベントスペース

約100枚のおうち猫ちゃんのお写真を展示。

イベント期間中は人気投票も実施します。

お買い物2,000円ごとにもらえる投票券で人気投票に参加しよう!

人気投票3位以内には景品もあります。

1位の猫ちゃんはHAPPY CAT MARKETなどで販売されるイラストショップICE BEANSのステッカーモデルになっていただき、レギュラー商品となり全国で販売されます。

可愛い猫ちゃんの写真に癒されながら投票も出来ます。

「プロカメラマン写真家 五十嵐 健太 猫写真コーナー」

開催エリア:4階イベントスペース/4階中央エスカレーター横

猫がジャンプする瞬間をとらえた『飛び猫』の写真で有名な写真家・五十嵐 健太の猫写真コーナーを設置。

本来猫が持つ野性的で躍動的な部分と、猫特有の「きまぐれ」な性格を愛らしさとともに表現した写真が楽しめます。

「猫のいない?!譲渡会」

開催エリア:3階ローズテラス

愛知フォレストキャッツによる里親になってくれる家族を探す保護猫達の写真展です。

※本物の猫はいません。

「猫クイズラリー」開催

開催エリア:3階ローズテラス/4階イベントスペース/4階中央エスカレーター横

各エリアに設置のヒントを見つけてクイズに答えていただくとミニミニステッカーと交換できます。

ぜひ、楽しみながら猫についてより知って好きになってください。

「大きな猫さんたち」

開催エリア:3階ローズテラス他

2月15日(土)・22日(土)・24日(月・祝)・25日(火)は山田三毛猫ファミリーの「大きな猫さんたち」も会場を盛り上げてくれます。

※本物の猫ではございません

※気まぐれな猫です。

予定は予告なく変更の可能性があります。

その他、猫も幸せにの一環としてチャリティ活動も実施。

「保護猫チャリティカレンダー販売」

vol.3で募集した可愛い猫ちゃんの写真がたくさん掲載されたHAPPY CAT MARKETオリジナル「チャリティカレンダー」を販売します。

「ネコメシバンク」

猫と暮らす、もしくは以前暮らしていた個人の方から自宅で余ってしまったキャットフードをお引受けし保護猫活動家や団体などに寄付する活動「ネコメシバンク」のフード受付。

ペットフードロス軽減はもちろん、外で暮らす猫たちの、ほとんどが短い生涯の中で、なるべく心身健康でいられる食事で過ごせること。

また、家で過ごす猫たちに、家族が処分することに躊躇せずさまざまなフードに挑戦できる環境づくりを目指しています。

・開封済みでも可(賞味期限切れはNG。

油汚れがひどいものなども不可)

・市販で販売されているものなら基本的に何でも受け取ります

・金銭のやりとりは一切発生しません

基本的に寄付いただいたフードなどは選別などなしに直接団体や活動チームにそのまま渡します。

「保護猫募金活動」

各階にて参加者の応援する保護猫活動のための募金活動を実施します。

