東京ディズニーシーでは、2025年4月8日(火)から2026年3月19日(木)までの期間限定でスペシャルイベント「ダッフィー&フレンズ20周年:カラフルハピネス」を開催!

「ダッフィー&フレンズ20周年:カラフルハピネス」は、東京ディズニーシーにダッフィーが登場して20周年を迎えることを記念して行われるイベント。

今回は、東京ディズニーシー・ホテルミラコスタ「ベッラヴィスタ・ラウンジ」で提供される「ダッフィー&フレンズ20周年:カラフルハピネス」グルメディナーコースを紹介していきます。

東京ディズニーシー・ホテルミラコスタ/ベッラヴィスタ・ラウンジ「ダッフィー&フレンズ20周年:カラフルハピネス」グルメディナーコース

価格:17,000円

提供期間:2025年4月8日〜2025年7月2日

提供時間帯:ディナー

■アンティパスト・ミスト

アマゴのインサオール

ヒラマサのマリネ グリーントマトのジュレ キャヴィアとサワークリーム

サーモンリエットとポレンタ

カナダホッキ貝とリコッタ

ポテトスープとジュンサイ

■キタッラ キャベツと桜海老のエスプーマ

■鰆のインパデッラと帆立貝 グリーンピースピュレとレンズ豆

■和牛サーロインのグリリアータ オスティア風 赤ワインソース フェンネルのグラティナート

または

鴨むね肉のアッロースト ポワローのオルツォット モリーユ茸ソース 山椒フォーム

■ルビーチョコレートムース ブルーベリークリーム ライチージェラート

■シェフこだわりの季節のジェラート

■コーヒー または 紅茶

・ご利用時間は120分といたします。

東京ディズニーシー・ホテルミラコスタのレストランでは、スペシャルメニューやスペシャルドリンクを用意し、特別な1年をお祝い!

ベッラヴィスタ・ラウンジで提供される「ダッフィー&フレンズ20周年:カラフルハピネス」グルメディナーコースは美食を堪能できる豪華なコースメニュー。

様々な食材が彩り豊かに盛り付けられ、華やかな気分にさせてくれます。

デザートプレートは「ダッフィー」モチーフ。

大空高く舞い上がっていくシャボン玉を見上げる「ダッフィー」がかわいい☆

東京ディズニーシー・ホテルミラコスタ/ベッラヴィスタ・ラウンジ「ダッフィー&フレンズ20周年:カラフルハピネス」グルメディナーコースの紹介でした。

© Disney

