¥Ç¥¶¡¼¥È¤Ï¥À¥Ã¥Õ¥£¡¼¥â¥Á¡¼¥Õ¡ªÅìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥·¡¼¡¦¥Û¥Æ¥ë¥ß¥é¥³¥¹¥¿¡¿¥Ù¥Ã¥é¥ô¥£¥¹¥¿¡¦¥é¥¦¥ó¥¸¡Ö¥À¥Ã¥Õ¥£¡¼¡õ¥Õ¥ì¥ó¥º20¼þÇ¯¡§¥«¥é¥Õ¥ë¥Ï¥Ô¥Í¥¹¡×¥°¥ë¥á¥Ç¥£¥Ê¡¼¥³¡¼¥¹
Åìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥·¡¼¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯4·î8Æü(²Ð)¤«¤é2026Ç¯3·î19Æü(ÌÚ)¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥À¥Ã¥Õ¥£¡¼¡õ¥Õ¥ì¥ó¥º20¼þÇ¯¡§¥«¥é¥Õ¥ë¥Ï¥Ô¥Í¥¹¡×¤ò³«ºÅ¡ª
¡Ö¥À¥Ã¥Õ¥£¡¼¡õ¥Õ¥ì¥ó¥º20¼þÇ¯¡§¥«¥é¥Õ¥ë¥Ï¥Ô¥Í¥¹¡×¤Ï¡¢Åìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥·¡¼¤Ë¥À¥Ã¥Õ¥£¡¼¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Æ20¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤òµÇ°¤·¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡£
º£²ó¤Ï¡¢Åìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥·¡¼¡¦¥Û¥Æ¥ë¥ß¥é¥³¥¹¥¿¡Ö¥Ù¥Ã¥é¥ô¥£¥¹¥¿¡¦¥é¥¦¥ó¥¸¡×¤ÇÄó¶¡¤µ¤ì¤ë¡Ö¥À¥Ã¥Õ¥£¡¼¡õ¥Õ¥ì¥ó¥º20¼þÇ¯¡§¥«¥é¥Õ¥ë¥Ï¥Ô¥Í¥¹¡×¥°¥ë¥á¥Ç¥£¥Ê¡¼¥³¡¼¥¹¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Åìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥·¡¼¡¦¥Û¥Æ¥ë¥ß¥é¥³¥¹¥¿¡¿¥Ù¥Ã¥é¥ô¥£¥¹¥¿¡¦¥é¥¦¥ó¥¸¡Ö¥À¥Ã¥Õ¥£¡¼¡õ¥Õ¥ì¥ó¥º20¼þÇ¯¡§¥«¥é¥Õ¥ë¥Ï¥Ô¥Í¥¹¡×¥°¥ë¥á¥Ç¥£¥Ê¡¼¥³¡¼¥¹
²Á³Ê¡§17,000±ß
Äó¶¡´ü´Ö¡§2025Ç¯4·î8Æü¡Á2025Ç¯7·î2Æü
Äó¶¡»þ´ÖÂÓ¡§¥Ç¥£¥Ê¡¼
¢£¥¢¥ó¥Æ¥£¥Ñ¥¹¥È¡¦¥ß¥¹¥È
¥¢¥Þ¥´¤Î¥¤¥ó¥µ¥ª¡¼¥ë
¥Ò¥é¥Þ¥µ¤Î¥Þ¥ê¥Í¡¡¥°¥ê¡¼¥ó¥È¥Þ¥È¤Î¥¸¥å¥ì¡¡¥¥ã¥ô¥£¥¢¤È¥µ¥ï¡¼¥¯¥ê¡¼¥à
¥µ¡¼¥â¥ó¥ê¥¨¥Ã¥È¤È¥Ý¥ì¥ó¥¿
¥«¥Ê¥À¥Û¥Ã¥³¤È¥ê¥³¥Ã¥¿
¥Ý¥Æ¥È¥¹¡¼¥×¤È¥¸¥å¥ó¥µ¥¤
¢£¥¥¿¥Ã¥é¡¡¥¥ã¥Ù¥Ä¤Èºù³¤Ï·¤Î¥¨¥¹¥×¡¼¥Þ
¢£òÖ¤Î¥¤¥ó¥Ñ¥Ç¥Ã¥é¤ÈÈÁÎ©³¡¡¥°¥ê¡¼¥ó¥Ô¡¼¥¹¥Ô¥å¥ì¤È¥ì¥ó¥ºÆ¦
¢£ÏÂµí¥µ¡¼¥í¥¤¥ó¤Î¥°¥ê¥ê¥¢¡¼¥¿¡¡¥ª¥¹¥Æ¥£¥¢É÷¡¡ÀÖ¥ï¥¤¥ó¥½¡¼¥¹¡¡¥Õ¥§¥ó¥Í¥ë¤Î¥°¥é¥Æ¥£¥Ê¡¼¥È
¤Þ¤¿¤Ï
³û¤à¤ÍÆù¤Î¥¢¥Ã¥í¡¼¥¹¥È¡¡¥Ý¥ï¥í¡¼¤Î¥ª¥ë¥Ä¥©¥Ã¥È¡¡¥â¥ê¡¼¥æÂû¥½¡¼¥¹¡¡»³Ü¥¥Õ¥©¡¼¥à
¢£¥ë¥Ó¡¼¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥à¡¼¥¹¡¡¥Ö¥ë¡¼¥Ù¥ê¡¼¥¯¥ê¡¼¥à¡¡¥é¥¤¥Á¡¼¥¸¥§¥é¡¼¥È
¢£¥·¥§¥Õ¤³¤À¤ï¤ê¤Îµ¨Àá¤Î¥¸¥§¥é¡¼¥È
¢£¥³¡¼¥Ò¡¼¡¡¤Þ¤¿¤Ï¡¡¹ÈÃã
¡¦¤´ÍøÍÑ»þ´Ö¤Ï120Ê¬¤È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Åìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥·¡¼¡¦¥Û¥Æ¥ë¥ß¥é¥³¥¹¥¿¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥á¥Ë¥å¡¼¤ä¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥É¥ê¥ó¥¯¤òÍÑ°Õ¤·¡¢ÆÃÊÌ¤Ê1Ç¯¤ò¤ª½Ë¤¤¡ª
¥Ù¥Ã¥é¥ô¥£¥¹¥¿¡¦¥é¥¦¥ó¥¸¤ÇÄó¶¡¤µ¤ì¤ë¡Ö¥À¥Ã¥Õ¥£¡¼¡õ¥Õ¥ì¥ó¥º20¼þÇ¯¡§¥«¥é¥Õ¥ë¥Ï¥Ô¥Í¥¹¡×¥°¥ë¥á¥Ç¥£¥Ê¡¼¥³¡¼¥¹¤ÏÈþ¿©¤ò´®Ç½¤Ç¤¤ë¹ë²Ú¤Ê¥³¡¼¥¹¥á¥Ë¥å¡¼¡£
ÍÍ¡¹¤Ê¿©ºà¤¬ºÌ¤êË¤«¤ËÀ¹¤êÉÕ¤±¤é¤ì¡¢²Ú¤ä¤«¤Êµ¤Ê¬¤Ë¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¥Ç¥¶¡¼¥È¥×¥ì¡¼¥È¤Ï¡Ö¥À¥Ã¥Õ¥£¡¼¡×¥â¥Á¡¼¥Õ¡£
Âç¶õ¹â¤¯Éñ¤¤¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¥·¥ã¥Ü¥ó¶Ì¤ò¸«¾å¤²¤ë¡Ö¥À¥Ã¥Õ¥£¡¼¡×¤¬¤«¤ï¤¤¤¤¡ù
Åìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥·¡¼¡¦¥Û¥Æ¥ë¥ß¥é¥³¥¹¥¿¡¿¥Ù¥Ã¥é¥ô¥£¥¹¥¿¡¦¥é¥¦¥ó¥¸¡Ö¥À¥Ã¥Õ¥£¡¼¡õ¥Õ¥ì¥ó¥º20¼þÇ¯¡§¥«¥é¥Õ¥ë¥Ï¥Ô¥Í¥¹¡×¥°¥ë¥á¥Ç¥£¥Ê¡¼¥³¡¼¥¹¤Î¾Ò²ð¤Ç¤·¤¿¡£
Â³¤¤ò¸«¤ë
© Disney
Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.
The post ¥Ç¥¶¡¼¥È¤Ï¥À¥Ã¥Õ¥£¡¼¥â¥Á¡¼¥Õ¡ªÅìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥·¡¼¡¦¥Û¥Æ¥ë¥ß¥é¥³¥¹¥¿¡¿¥Ù¥Ã¥é¥ô¥£¥¹¥¿¡¦¥é¥¦¥ó¥¸¡Ö¥À¥Ã¥Õ¥£¡¼¡õ¥Õ¥ì¥ó¥º20¼þÇ¯¡§¥«¥é¥Õ¥ë¥Ï¥Ô¥Í¥¹¡×¥°¥ë¥á¥Ç¥£¥Ê¡¼¥³¡¼¥¹ appeared first on Dtimes.