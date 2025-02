東京ディズニーシーでは、2025年4月8日(火)から2026年3月19日(木)までの期間限定でスペシャルイベント「ダッフィー&フレンズ20周年:カラフルハピネス」を開催!

「ダッフィー&フレンズ20周年:カラフルハピネス」は、東京ディズニーシーにダッフィーが登場して20周年を迎えることを記念して行われるイベント。

今回は、東京ディズニーシー・ホテルミラコスタ「シルクロード・ガーデン」で提供される「ダッフィー&フレンズ20周年:カラフルハピネス」ディナーコースを紹介していきます。

東京ディズニーシー・ホテルミラコスタ/シルクロード・ガーデン「ダッフィー&フレンズ20周年:カラフルハピネス」ディナーコース

価格:14,000円

提供期間:2025年4月8日〜2025年7月2日

提供時間帯:ディナー

■豚トロのロースト 広東風

鮪と豆腐のタルタル

鮑と山芋の冷製 そら豆ピュレとともに

■ツブ貝とアオサのスープ

■ヒラメのスチーム 腐乳と西京味噌のソース

または

イセエビとサナギダケの炒め

または

海鮮のフリッター 青山椒ソースとともに

■牛フィレ肉のソテー 季節野菜の甜麵醬添え

■蟹肉と菜の花の炒飯

または

蟹肉とトマトの和えそば サンラーソース添え(別途1,200円)

■苺とココナッツのプリン

白きくらげと練乳ソース

または

今月の特製杏仁豆腐(別途800円)

・このメニューは一部の料理をお選びいただけます。

複数名でご注文いただく際は、1グループにつき同一の料理をお選びいただきますようお願いいたします。(デザートを除く)

・このメニューのラストオーダーは21:00です。

・ご利用時間は120分といたします。

東京ディズニーシー・ホテルミラコスタのレストランでは、スペシャルメニューやスペシャルドリンクを用意し、特別な1年をお祝い!

シルクロード・ガーデンで提供される「ダッフィー&フレンズ20周年:カラフルハピネス」ディナーコースは全6品からなる豪華なコースメニュー。

デザートプレートはエディブルフラワーを添えて華やかな印象に。

「シェリーメイ」と「リーナ・ベル」のプレートがかわいい☆

東京ディズニーシー・ホテルミラコスタ/シルクロード・ガーデン「ダッフィー&フレンズ20周年:カラフルハピネス」ディナーコースの紹介でした。

