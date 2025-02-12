NHK¡¢4·îÉü³è¡Ö¥Ö¥é¥¿¥â¥ê¡×¤ÏÅÚÍË19»þ30Ê¬¤«¤é
ÈÖÁÈ¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤è¤ê
(C)NHK
NHK¤Ï¡¢4·î¤«¤é¥ì¥®¥å¥éーÊüÁ÷¤òÉü³è¤µ¤»¤ë¡Ö¥Ö¥é¥¿¥â¥ê¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÅÚÍËÆü19»þ30Ê¬～20»þ¤ËÁí¹ç¥Æ¥ì¥Ó¤ÇÊüÁ÷¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¸½ºßËè½µÅÚÍËÆü19»þ30Ê¬¤«¤éÊüÁ÷¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¿·¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈX～Ä©Àï¼Ô¤¿¤Á～¡×¤Ï¡¢¡ÖÉü³è¤·¤¿¡Ø¥Ö¥é¥¿¥â¥ê¡Ù¤ÈÏ¢Â³¤·¤Æ¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¡×¤Ë¡¢ÅÚÍË20»þ～20»þ48Ê¬¤ËÊüÁ÷»þ´Ö¤òÊÑ¹¹¡¦³ÈÂç¡£°ú¤Â³¤¡¢ÌµÌ¾¤ÎÆüËÜ¿Í¤¿¤Á¤Ë¤è¤ëÄ©Àï¤È²÷µó¤ÎÊª¸ì¤Ë¸÷¤òÅö¤Æ¡¢¡Ö¤¤¤Þ¤òÀ¸¤È´¤¯¤¿¤á¤ÎÃÎ·Ã¤ÈÍ¦µ¤¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ö¥é¥¿¥â¥ê¤Ï¡¢2024Ç¯3·î¤Ë¥ì¥®¥å¥éーÊüÁ÷¤¬½ªÎ»¡£¤½¤Î¸å11·î¤Ë¡ÖÅì³¤Æ»¡È¸Þ½½¼·¡É¼¡¤ÎÎ¹¡×¤¬3ÌëÏ¢Â³¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢12·î¤Ë¤Ï¥ì¥®¥å¥éーÊüÁ÷Éü³è¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
Éü³è¤¹¤ë¥Ö¥é¥¿¥â¥ê¤Ç¤Ï¡Ö¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë³¹Æ»¤òÊâ¤¯¥·¥êー¥º¤â¤Î¤Ê¤É¡¢¿·¤·¤¤»î¤ß¤Ë¤âÄ©Àï¤·¡¢¤è¤êÉý¹¤¤À¤Âå¤Î¿Í¤ËÃÏ°è¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÆÏ¤±¤Þ¤¹¡×¤È¤Î¤³¤È¡£